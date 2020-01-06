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Известия.ru

Минобороны Британии заявило о праве США на ликвидацию иранского генерала

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Бен Уоллес
Бен Уоллес.
Источник изображения: Global Look Press/Gustavo Valiente

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о праве США на ликвидацию иранского генерала Касема Сулеймани.

Такое мнение он высказал в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Марком Эспером, говорится в Twitter британского оборонного ведомства.

«Согласно международному праву США имеют право защищать себя от тех, кто представляет неминуемую угрозу для их жителей», — приводит слова министра RT.

Ранее Уоллес указал, что Великобритания направит два корабля в Ормузский пролив для обеспечения безопасности торговых судов из-за усилившейся напряженности на Ближнем Востоке.

Эскалация в регионе последовала после авиаудара США по объектам движения «Хезболла» в иракском городе Эль-Каим 29 декабря. 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде.

2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит иранский генерал Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что приказ об операции отдал президент США Дональд Трамп, и что удар носил оборонительный характер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посчитал, что данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Трамп Дональд
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