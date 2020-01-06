Дипломат заявил, что армия США «учится» у ВСУ «российской тактике»

Бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил изданию ТСН, что американская армия «учится» у ВСУ.

По его словам, американские военные узнают от украинских коллег о «российской тактике», о том, как «воюют россияне». При этом Тейлор выразил надежду, что США никогда не будут воевать с Россией, передает «Федеральное агентство новостей».

11 ноября госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что администрация президента Дональда Трампа поставила Киеву оружие для «борьбы с русскими», в то время как предыдущие власти «отправили украинцам одеяла».

В Госдуме в ответ заметили, что подобные высказывания говорят о вседозволенности Вашингтона, который не стесняется говорить то, «что уважающее себя государство не только бы не делало, но и вслух бы не произносило».

В августе украинские правоохранители приняли участие в учениях, которые проводили представители американского полицейского спецподразделения SWAT.