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На Украине создана авиация Сил специальных операций

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Как сообщил украинский веб-ресурс www.ukrmilitary.com , для обеспечения деятельности Сил специальных операций вооруженных сил Украины создана специальная авиационная часть - 35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая дислоцирована на аэродроме Гавришовка (Винница).

Военно-транспортный самолет Ан-26 (серийный номер 56-09, бортовой номер "35 синий", название "Дмитрий Майборода", построен в 1977 году) из состава 456-й бригады транспортной авиации Воздушных сил вооруженных сил Украины, 03.12.2016 (с) lenta.vn.ua

Согласно совместному приказу командующего украинских Сил специальных операций (ССО) и приказа командующего Воздушных сил вооруженных сил Украины, 35-я эскадрилья непосредственно подчинена 456-й бригаде транспортной авиации Воздушных сил (базирующейся на Гавришовку) и оперативно подчиняется командованию Сил специальных операций. Сообщается, что в настоящее время в составе эскадрильи имеются вертолеты Ми-2 и Ми-8 и транспортные самолеты Ан-26, а с 2021 года эскадрилье также будут переданы несколько боевых вертолетов Ми-24.

Командир 35-й эскадрильи Богдан Андрушко заявил: "Начиная с 2015 года у нас сформирована новая структура - Силы специальных операций, она создавалась по натовским стандартам, и по этим стандартам ССО должны иметь воздушную компоненту. Решение о ее создании было принято в 2019 году. Для чего? Прежде всего, это мобильность и скрытность управления. Время от момента принятия решения на выполнение задания до его непосредственного выполнения будет минимальным, а также меньше людей будет об этом знать".

Среди проблемных вопросов, возникших во время формирования эскадрильи - размещение личного состава. "Конечно, есть планы, отправленные заявки на строительство новых зданий, на ремонт зданий, которые на данный момент есть в 456-й бригаде. Но захотелось бы уже сформироваться и поселиться в каком-то одном, максимум в двух помещениях, где будет размещен и дислоцирован тот личный состав, который непосредственно будет проникаться идеей создания этой эскадрильи", - заметил командир 35-й эскадрильи..

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-26
Ми-2
Ми-24
Ми-8
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