Источник изображения: Фейсбук/56 омпб ВСУ

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил о преимуществах украинской армии. Речь зашла о том, в чём армия Украины превосходит многие армии мира, включая армию Соединённых Штатов Америки.

Уильям Тейлор заявил, что ВСУ тесно сотрудничают с армией США. При этом американский дипломат отметил, что американские военные «узнают от российских коллег о тактике российских военных, о применяемой военной технике», а также о том, какие способы использует Москва для доставки военной техники «для противодействия Украине».

Из заявления Тейлора:

Украинская армия превосходит армию США хотя бы в том, что она знает, как действуют русские, как воюют, какие действия осуществляют перед своими атаками.

По словам временного поверенного в делах США на Украине, этот опыт может стать преимуществом для военнослужащих США « в случае войны с Россией».

Это удивительное по своей бестактности заявление делает кадровый дипломат. И это в очередной раз доказывает, что американская дипломатия, по большому счёту умерла, а вся внешняя политика основывается на рассмотрении Вашингтоном стран с позиции возможных военных действий.

Тейлор:

Благодаря армии Украины американские военные поняли, как вести информационную войну, как действовать против дронов и как принимать решения после дезинформационной атаки со стороны России.