Войти
Известия.ru

Появилось видео последствий взрыва ракеты в Багдаде

97
0
0
Источник изображения: Фото: twitter.com

В столице Ирака Багдаде прошли ракетные обстрелы. Последствия взрыва одной из ракет попали на видео, которое публикует телеканал РЕН ТВ в субботу, 4 января.

По данным Reuters, при обстреле пострадали пять человек.


«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе Аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет», — рассказали иракские силы безопасности.

Днем в Багдаде прошла масштабная демонстрация, участники которой пришли проститься с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани, убитым в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. По данным телеканала Al Jazeera, участники акции выкрикивали антиамериканские лозунги и требовали от властей Ирака пересмотреть отношения с Вашингтоном.

В ночь на 3 января стало известно об убийстве Сулеймани. Кроме того, при ударе по аэропорту Багдада погибли заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и руководитель управления общественных связей ополчения Мухаммед аль-Джабири.

Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что удар был оборонительным и был совершен с целью защиты американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия США. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
США
Компании
ООН
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
06.12.2019
Рашид Нургалиев: Вашингтон претендует на мировое господство в киберпространстве
25.02.2019
Взломали командный пункт: Иран захватил дроны США
26.09.2018
Африканский экспресс
22.11.2017
Путин на встрече с Асадом: Военная операция в Сирии завершается
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м