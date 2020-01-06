Появилось видео последствий взрыва ракеты в Багдаде

В столице Ирака Багдаде прошли ракетные обстрелы. Последствия взрыва одной из ракет попали на видео, которое публикует телеканал РЕН ТВ в субботу, 4 января.

По данным Reuters, при обстреле пострадали пять человек.

«Несколько ракет взорвались в субботу в центре Багдада, в жилом районе Аль-Джадрия и в месте расположения военной базы Балад на севере столицы. Человеческих жертв на данный момент нет», — рассказали иракские силы безопасности.

Днем в Багдаде прошла масштабная демонстрация, участники которой пришли проститься с главой спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касемом Сулеймани, убитым в результате ракетного удара США в районе аэропорта Багдада. По данным телеканала Al Jazeera, участники акции выкрикивали антиамериканские лозунги и требовали от властей Ирака пересмотреть отношения с Вашингтоном.

В ночь на 3 января стало известно об убийстве Сулеймани. Кроме того, при ударе по аэропорту Багдада погибли заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и руководитель управления общественных связей ополчения Мухаммед аль-Джабири.

Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что удар был оборонительным и был совершен с целью защиты американских военнослужащих, размещенных в Ираке и других странах.

Президент Ирана Хасан Роухани, верховный лидер страны Али Хаменеи и премьер-министр страны Али Рабии пообещали ответить на действия США. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны.