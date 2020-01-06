Случайный пуск: можно ли по ошибке нажать на "ядерную кнопку"

Начало ядерной войны по случайной причине практически невозможно.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на ветерана Ракетных войск стратегического назначения, члена президиума "Офицеров России" Юрия Чмутина. По его словам, с технической точки зрения несанкционированные действия в системе управления ракетными войсками исключены. Причем, это характерно как для России, так и для других стран.

Даже в случае стихийных бедствий имеется серьезная многоуровневая защита. Также эксперт отметил, что приказ на запуск ракет не смогут отдать хакеры.

"Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр", - подчеркнул Юрий Чмутин. Речь в данном случае идет о команде на пуск стратегических ракет, которая состоит из сложной системы кодов и нескольких дублирующих каналов.

Впрочем, не сможет "нажать на кнопку" и запустить ракету также военнослужащий на ответственном посту в случае внезапного помешательства.

"Система управления предполагает четкое строгое централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Если не пройден один этап - на другой не перескочишь. Ракеты - это оружие коллективное", - поясняет эксперт. Причем несанкционированный пуск исключается вне зависимости от носителя ядерных боеголовок.

Юрий Чмутин уверен, что ядерную войну нельзя начать по ошибке из-за полного отсутствия фактора случайности, но многое зависит от осознания политиками, имеющими доступ к "кнопке", своей ответственности.

Руслан Мельников