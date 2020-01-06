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Российская газета

Случайный пуск: можно ли по ошибке нажать на "ядерную кнопку"

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Источник изображения: United States Goverment/ Wikimedia.org

Начало ядерной войны по случайной причине практически невозможно.

Об этом сообщает "МК" со ссылкой на ветерана Ракетных войск стратегического назначения, члена президиума "Офицеров России" Юрия Чмутина. По его словам, с технической точки зрения несанкционированные действия в системе управления ракетными войсками исключены. Причем, это характерно как для России, так и для других стран.

Даже в случае стихийных бедствий имеется серьезная многоуровневая защита. Также эксперт отметил, что приказ на запуск ракет не смогут отдать хакеры.

"Никто из посторонних не имеет доступа и не сможет подобрать ключ-шифр", - подчеркнул Юрий Чмутин. Речь в данном случае идет о команде на пуск стратегических ракет, которая состоит из сложной системы кодов и нескольких дублирующих каналов.

Впрочем, не сможет "нажать на кнопку" и запустить ракету также военнослужащий на ответственном посту в случае внезапного помешательства.

"Система управления предполагает четкое строгое централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Если не пройден один этап - на другой не перескочишь. Ракеты - это оружие коллективное", - поясняет эксперт. Причем несанкционированный пуск исключается вне зависимости от носителя ядерных боеголовок.

Юрий Чмутин уверен, что ядерную войну нельзя начать по ошибке из-за полного отсутствия фактора случайности, но многое зависит от осознания политиками, имеющими доступ к "кнопке", своей ответственности.


Руслан Мельников

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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