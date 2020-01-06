Медведев разрешил привлекать российских военных к запускам OneWeb

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, разрешающее привлекать российских военнослужащих к запускам британских спутников из орбитальной группировки OneWeb с космодромов Восточный и Байконур.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение позволяет Министерству обороны РФ на договорной основе использовать "космические системы и комплексы военного назначения" и привлекать личный состав армейских частей "для обеспечения запусков ракетами-носителями "Союз-2" с разгонными блоками "Фрегат-М" космических аппаратов OneWeb (Великобритания)".

Как поясняют специалисты, OneWeb - это проект группировки из большого количества спутников, которая должна с помощью технологий мобильной спутниковой связи обеспечить широкополосным доступом в Интернет пользователей по всему миру за счёт полного охвата поверхности Земли. Коммерческое использование группировки может начаться в 2020 году.

Первую партию британских спутников связи OneWeb отправили из США на космодром Байконур для запуска на ракете-носителе "Союз" в январе.

Как сообщает OneWeb в Twitter, спутники отправили самолётом Ан-124-100 с завода во Флориде. Для запуска 34 аппаратов используют ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М".

Ранее OneWeb перенесла запуск спутников российской ракетой "Союз" с космодрома Байконур с декабря на вторую половину января 2020 года. Таким образом компания хочет получить дополнительное время для проверки аппаратуры.

Наталия Ячменникова