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Известия.ru

В Ираке заявили об ограничении на своей территории работы военных США

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalid Al Mousily

Ирак решил ограничить деятельность американских военных на территории своей страны после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани и одного из командиров шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом заявил «РИА Новости» официальный представитель командующего Вооруженными силами Ирака Абдель Карим Халяф в субботу, 4 января.

«Они могут действовать только с согласия иракской стороны, но после такого удара в спину, конечно, мы ограничим их работу», — сказал он.

По словам Халяфа, в отношении всех, кто мог иметь информацию о передвижении убитого генерала и сопровождавших его лиц, в частности, о его перелете из Дамаска в Багдад и переезде из багдадского аэропорта, проводится расследование.

«Следственные мероприятия коснутся всех, кто мог иметь какую-либо информацию внутри аэропорта Багдада», — цитирует агентство слова своего собеседника.

Комментируя приостановку работы НАТО по обучению иракских военных, Халяф заявил, что Ирак сам способен справиться с этой задачей, как и с задачей по защите своей территории. «Конечно, силы коалиции помогали с воздуха, но остальное выполняли иракские военные», — заключил он.

Ранее в субботу стало известно, что НАТО приостановило работу своей миссии в Ираке из-за роста нестабильности в стране после смерти Сулеймани в результате ракетных ударов США. В этот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили ситуацию в регионе.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявлял, что Вашингтон будет разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала.


При налете американской авиации на аэропорт Багдада 2 января был убит Сулеймани, а также заместитель главы «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и руководитель управления общественных связей ополчения Мухаммед аль-Джабири.

«Аль-Кудс», которым командовал Сулеймани, отвечает за организацию иранских военных операций за рубежом.

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