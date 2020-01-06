Лавров и Зариф осудили убийство Сулеймани

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф в телефонном разговоре осудили убийство американскими военными под Багдадом командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Лавров и Зариф подчеркнули: действия США являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров выразил соболезнования в связи с убийством Сулеймани.

Телефонный разговор состоялся 4 января по инициативе иранской стороны.

Накануне Лавров обсудил ситуацию в связи с убийством американскими военными иранского генерала Сулеймани с госсекретарем США Майком Помпео.

"Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства-члена ООН по устранению официальных лиц другого государства-члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения", - говорилось в сообщении МИД РФ.

Российский министр указал, что "данный шаг США чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности, не способствует усилиям по нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив - ведет к новому витку эскалации".

3 января стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа. Трамп обвинил Сулеймани в поддержке террористов и возложил на него ответственность за гибель тысяч людей.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения.