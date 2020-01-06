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Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

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Источник изображения: Фото: Denis Balibouse / Reuters

Ветеран Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин раскрыл принципы использования ядерной кнопки: никто из посторонних не имеет доступа к ключ-шифру, а решение о нанесении ядерного удара принимает президент России. Об этом он рассказал в беседе с газетой «Московский комсомолец».

Глава государства отдает приказ главкому РВСН, а он, в свою очередь, сообщает об этом подчиненным. Чмутин подчеркнул, что возможности случайного пуска ракет нет.

«Система управления предполагает четкое, строгое, централизованное выполнение приказов и команд по цепочке. Условно говоря, если не пройден один этап — на другой не перескочишь», — отметил он, назвав ракеты «коллективным» оружием.

При этом уточняется, что учебные пуски ракет не могут стать причиной атомной войны, поскольку государства всегда предупреждают друг друга об учениях.

«Главное, чтобы политики, имеющие доступ к "кнопке", никогда не забывали о своей огромной личной ответственности», — заключил Чмутин.

В 2018 году президент США Дональд Трамп заявил, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская. Его слова стали ответом на новогоднюю речь лидера КНДР Ким Чен Ына, в которой он отметил, что «ядерная кнопка всегда у него на столе».

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Ким Чен Ын
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Проекты
Военные учения
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