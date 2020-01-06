Прибыли первые два вертолета Airbus H125 для украинских пограничников

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Согласно сообщению пресс-службы ГПС Украины, 3 января в страну доставлены два вертолета Airbus H125, произведенные французской компанией Airbus Helicopters. Они предназначены для украинской пограничной службы. Машины прибыли в рамках украинско-французского межправительственного соглашения.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отмечает, что эти вертолеты идеально подходят для обучения экипажей летному мастерству и патрулирования государственной границы, так как являются очень экономичными. Он отметил, что Украина до э того получала пять таких H125 для нужд спасателей и Нацгвардии.

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко отмечает, что полученные вертолеты по расходу топлива экономичнее используемых сейчас Ми-8 в 4-5 раз. Таким образом, на том же объеме топлива французский вертолет сможет сделать в 4-5 раз больше вылетов, чем его предшественник. Таким образом легче обеспечить постоянное присутствие техники в воздухе и оперативно реагировать на изменение приграничной обстановки.

Первые два H125 отправят в Кременчугский летный колледж, где будут использовать как учебные вертолеты. В дальнейшем Украина получит еще 24 такие машины.

Между тем, эксперты на Украине считают, что речь идёт о новой коррупционной схеме, основной смысл которой - в получении фактически старых машин под видом новой техники.