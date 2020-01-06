Премьер РФ подписал постановление о "Военно-строительной компании"

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства "О публично-правовой компании "Военно-строительная компания", соответствующий документ опубликован в субботу на официальном сайте правовой информации.

Постановлением правительства утверждаются "Положение о наблюдательном совете публично-правовой компании "Военно-строительная компания"; "Правила назначения генерального директора публично-правовой компании "Военно-строительная компания"; "Положение об осуществлении Министерством обороны Российской Федерации функций и полномочий учредителя публично-правовой компании "Военно-строительная компания".

Согласно утвержденному положению, "наблюдательный совет компании является высшим органом управления компании и осуществляет контроль за деятельностью компании, (...) соблюдением компанией () указа президента Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 504 "О создании публично-правовой компании "Военно-строительная компания" (...) и устава компании".

"Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета компании, не могут быть переданы на рассмотрение исполнительным органам компании - правлению компании и генеральному директору компании. Полномочия председателя и других членов наблюдательного совета компании могут быть прекращены досрочно по решению правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

"Наблюдательный совет компании формируется в составе председателя и семи членов наблюдательного совета компании. Председатель наблюдательного совета компании и члены наблюдательного совета компании назначаются правительством Российской Федерации сроком на пять лет", - отмечается в положении.

"В состав наблюдательного совета компании входят министр обороны Российской Федерации, представители администрации президента Российской Федерации (по согласованию), правительства Российской Федерации, министерства экономического развития Российской Федерации, министерства финансов Российской Федерации, опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (по согласованию), должностные лица из числа руководства министерства обороны Российской Федерации, генеральный директор компании, являющийся членом наблюдательного совета компании по должности", - говорится в документе.

"Министр обороны Российской Федерации является председателем наблюдательного совета компании", - отмечается в документе.

"Заседания наблюдательного совета компании созываются (...) не реже чем два раза в год. Заседания наблюдательного совета компании проводятся его председателем, а в его отсутствие иным членом наблюдательного совета компании, уполномоченным председателем наблюдательного совета компании", - отмечается в положении.