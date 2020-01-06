"Возрос объем трафика": в США рухнул сайт призывной службы

"Третья мировая война": в США рухнул сайт призывной службы

В США рухнул сайт призывной службы. Как отмечают в ведомстве, это произошло из-за многочисленных спекуляций о возможности начала Третьей мировой войны. С 1973 года в США нет обязательной призывной практики (только на контрактной основе), однако в случае мобилизации некоторые категории граждан могут быть призваны. Информация об этом публикуется на сайте службы.

В соединенных Штатах сайт призывной службы (Selective Service System) дает сбои. Причиной этому стали обсуждения интернет-пользователей о возможной третьей мировой войне, передает РИА «Новости».

"Из-за распространяющейся дезинформации, наш сайт испытывает проблемы в связи с возросшим объемом трафика", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Стоит отметить, что с 1973 года американская армия комплектуется полностью на контрактной основе. Однако в случае необходимости (по решению конгресса и президента страны) некоторые категории граждан подлежат призыву. Списки призываемых, при этом можно проверить на сайте службы.

Ранее из-за гибели иранского генерала Касема Сулеймани в число самых популярных в Twitter хештегов попал #WWIII, то есть «Третья мировая война". Меньше чем за сутки пользователи сети опубликовали более 3 млн твиттов на эту тему. Как передает телеканал НТВ, люди обсуждают этот хештег, отмечая, что «боятся проснуться в мире, где по небу будет растекаться страх и ужас».

В ночь на 3 января американские военные атаковали аэропорт в Багдаде, в результате этого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана) генерал Касем Сулеймани. Кроме того, жертвами ракетного удара стали около 10 человек. Среди погибших при нападении был также заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В заявлении Пентагона говорится, что атака была произведена по приказу американского лидера Дональда Трампа с целью защиты американцев, находящихся в регионе. Американские власти считают, что Сулеймани подготавливал планы о нападении на дипломатов и военнослужащих США. Кроме того, оборонное ведомство обвинило его и «Аль-Кудс» в «гибели сотен американских и коалиционных военнослужащих и ранениях тысяч других» людей.

Кроме того, США уверены, что Сулеймани причастен к недавнему нападению на коалиционные базы в Ираке, в результате чего были погибшие и раненные среди американских и иракских военных. Помимо этого, Пентагон заявил, что именно генерал причастен к нападению на посольство США в Багдаде, когда местные жители (сторонники шиитского ополчения «Хезболла») устроили протестные акции у стен дипмиссии.

Американские представители предупредили, что готовы в дальнейшем принимать все необходимые меры для защиты интересов страны и обеспечения безопасности своим гражданам, находящимся в регионе.

Спустя некоторое время после атаки на иракский аэропорт президент США Дональд Трамп заявил, что что ракетный удар был произведен не для развязывания конфликта. «Мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы действовали не для того, чтобы начать войну. Если американцам где-нибудь будут угрожать, то все цели давно определены, и я полностью готов предпринять любые необходимые действия. И это в особенности относится к Ирану», - предупредил он.

Тем временем некоторые политики выражают мнение, что убийство генерала наоборот усугубляет ситуацию. «Это действие, очевидно, приблизило нас к очередной бесконечной войне. Той самой войне, в которую президент обещал нас не втягивать», - обратил внимание лидер демократов в американском сенате Чак Шумер.

Иранская сторона, в свою очередь, заявила о том, что готова отомстить. Так верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть преступникам», которые причастны к убийству генерала, передает Al Arabiya.

Иранский президент Хасан Роухани заявил, что американские власти совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет, убив Сулеймани, передает РИА «Новости».

"Преступление, совершенное США, останется в истории как тяжелейшее из их преступлений в отношении иранской нации. Американцы не поняли, какую большую ошибку совершили. С последствиями этого преступления они столкнутся не только сегодня, но и в течение следующих лет", - пообещал Роухани.

Глава страны также отметил, что восполнить потерю главы спецподразделения КСИР будет непросто, так как «он был не только военным командиром и архитектором важнейших операций, но и исключительно талантливым политиком и стратегом».

Ангелина Мильченко