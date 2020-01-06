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Военное обозрение

Завершён ремонт украинского пограничного корабля «Оникс»

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Источник изображения: topwar.ru

«Украинский военный портал» сообщил, что в Мариуполе закончился ремонт корабля пограничной охраны «Оникс» (BG-59). Работы производило предприятие ООО КП «Комунэкоресурсы».

Была проведена абразивно-струйная очистка подводной части корабля, а также верхней и главной палуб. Кроме того, производилась замена поврежденных участков и покраска.

Ещё были выполнены работы по покраске, замене и ремонту отдельных узлов, деталей и механизмов.

Помимо этого, «Оникс» оснастили новым эхолотом GARMIN EchoMap plus 62cv стоимостью (в эквиваленте) около 53 тысяч рублей. Устройство будет выявлять и идентифицировать подводные объекты в зоне действия корабля, а также определять рельеф на глубине до 660 метров.

«Оникс» имеет интересную историю. Собственно, боевым кораблем его можно назвать с большой натяжкой. Этот пограничный катер в «прошлой жизни» был рыболовецким судном и назывался «Баба Хасан». Ходил он под турецким флагом и с экипажем из шести человек. Был в 2010 году задержан в Черном море украинскими пограничниками за браконьерство, конфискован и передан Керченскому отряду морской охраны, который, кстати, его и задерживал. По некоторым данным, в 2018 году он мог участвовать в захвате российского рыболовецкого судна «Норд».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
П-800 Оникс
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