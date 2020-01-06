Войти
Российская газета

ПЗРК "Верба" сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты

119
0
0
Источник изображения: Виталий Тимкив/РИА Новости

Мотострелковые дивизии получают на вооружение новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", способный сбивать беспилотники и крылатые ракеты.

Как сообщил начальник войск противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа полковник Владимир Кукушкин, в этом году комплект ПЗРК "Верба" получит мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области.

"В летнем периоде обучения этого года выполним мероприятия по перевооружению одной батареи мотострелкового соединения военного округа на современный образец переносного зенитного ракетного комплекса "Верба", - сказал полковник Кукушкин. - Важным преимуществом нового комплекса является высокая вероятность поражения таких воздушных целей, как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты".

Новейший ПЗРК "Верба" отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности и устойчивости к помехам целей. В состав комплекса помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно- тренировочные комплекты. Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.


Владислав Куликов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Верба ПЗРК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.05.2019
Мотострелки в Оренбурге получат бригадный комплект новейших ПЗРК "Верба"
25.12.2018
Подразделения Сухопутных войск оснащаются современными образцами ВВСТ
16.07.2018
Истребители МиГ-31БМ и Су-27 обеспечили прикрытие основного этапа учений ВДВ и ВТА
02.04.2018
ЗРК "Багульник" разрабатывался свыше 10 лет, его задача - сбивать высокоскоростные и низколетящие цели
02.12.2014
Вербное воскресенье
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м