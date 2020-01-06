ПЗРК "Верба" сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты

Мотострелковые дивизии получают на вооружение новейший переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", способный сбивать беспилотники и крылатые ракеты.

Как сообщил начальник войск противовоздушной обороны и авиации Центрального военного округа полковник Владимир Кукушкин, в этом году комплект ПЗРК "Верба" получит мотострелковое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Оренбургской области.

"В летнем периоде обучения этого года выполним мероприятия по перевооружению одной батареи мотострелкового соединения военного округа на современный образец переносного зенитного ракетного комплекса "Верба", - сказал полковник Кукушкин. - Важным преимуществом нового комплекса является высокая вероятность поражения таких воздушных целей, как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты".

Новейший ПЗРК "Верба" отличают повышенные характеристики по чувствительности, точности и устойчивости к помехам целей. В состав комплекса помимо ракет и пусковых устройств входят средства распознавания "свой-чужой", модули разведки и управления, обнаружения воздушных целей, а также средства обслуживания и учебно- тренировочные комплекты. Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.

Владислав Куликов