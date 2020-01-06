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Интерфакс-АВН

Российские военные обнаружили более 70 пусков ракет в 2019 году

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Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 4 января. ИНТЕРФАКС - Космические войска РФ зафиксировали более 70 ракетных пусков в 2019 году, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2019 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 70 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сообщили в департаменте.

Как ранее сообщал "Интерфакс", в 2019 году было проведено 25 пусков российских ракет-носителей.

Ранее в департаменте сообщали, что в 2018 году космические войска зафиксировали около 60 пусков баллистических и космических ракет.

В минобороны напомнили, что что в состав СПРН входят семь РЛС, развернутых в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республики Коми", - отметили в департаменте.

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