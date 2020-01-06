Войти
Военное обозрение

Израильские военные отчитались о своей деятельности за 2019 год

132
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставила информацию о своей деятельности за прошедший 2019 год.

За этот год по территории страны из сектора Газа выпустили 1295 ракет, из которых 566 должно было разорваться в населенных пунктах, а остальные поразили незаселенную территорию. Но средствами ПВО «Железный купол» удалось перехватить 478 из 566, то есть около 85 процентов.

В ответ силы ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по боевой инфраструктуре ХАМАС и других группировок.

Израильские боевые самолеты совершили в минувшем году 1880 вылетов, 600 вылетов сделали боевые вертолеты, а транспортная и вспомогательная авиация вылетала около 900 раз.

Военные летчики Израиля участвовали также в совместных учениях и маневрах вместе со своими коллегами из 30 союзных стран.

Сухопутные войска провели в прошлом году 26 бригадных и дивизионных учений, а также 53 батальонных. В них участвовали солдаты срочной службы, контрактники и резервисты.

Молодое пополнение ЦАХАЛ составило в минувшем году 66 тысяч человек, а 60 тысяч отслуживших срочников и контрактников уволились в запас, став резервистами.

Кроме того, израильская армия произвела 54 ракетных обстрела иранских военных объектов в Сирии, а также уничтожила последний подземный туннель на севере страны, предназначенный для наступательных операций против Израиля.

Отмечено значительное снижение антиизраильской активности палестинского населения округа Иудея и Самария, более известного в России как Западный берег реки Иордан. Израильских солдат в этом году забрасывали камнями не 1881 раз, как в 2018 году, а всего лишь 1469. Ведётся даже такого рода статистика.

Гораздо меньше стало применяться бутылок с зажигательной смесью – 290 против 990, брошенных палестинцами в израильских военных в 2018 году.

Стреляли в солдат из огнестрельного оружия в прошлом году тоже гораздо меньше – лишь 19 раз, тогда как в 2018 году таких случаев было 33.

За минувший год израильская армия потеряла двоих убитыми и 11 человек ранеными.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Железный купол
Проекты
Военные учения
Похожие новости
06.07.2016
Три кита безопасности
12.12.2014
Эксклюзивное расследование: какие ноу-хау используются для зоны военных действий
22.07.2014
Армия Израиля: самая призывная и профессиональная
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
13.01.2012
Рост военной напряженности вокруг Ирана заставит скакать цены на нефть – The Hindu
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м