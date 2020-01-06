Израильские военные отчитались о своей деятельности за 2019 год

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Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предоставила информацию о своей деятельности за прошедший 2019 год.

За этот год по территории страны из сектора Газа выпустили 1295 ракет, из которых 566 должно было разорваться в населенных пунктах, а остальные поразили незаселенную территорию. Но средствами ПВО «Железный купол» удалось перехватить 478 из 566, то есть около 85 процентов.

В ответ силы ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по боевой инфраструктуре ХАМАС и других группировок.

Израильские боевые самолеты совершили в минувшем году 1880 вылетов, 600 вылетов сделали боевые вертолеты, а транспортная и вспомогательная авиация вылетала около 900 раз.

Военные летчики Израиля участвовали также в совместных учениях и маневрах вместе со своими коллегами из 30 союзных стран.

Сухопутные войска провели в прошлом году 26 бригадных и дивизионных учений, а также 53 батальонных. В них участвовали солдаты срочной службы, контрактники и резервисты.

Молодое пополнение ЦАХАЛ составило в минувшем году 66 тысяч человек, а 60 тысяч отслуживших срочников и контрактников уволились в запас, став резервистами.

Кроме того, израильская армия произвела 54 ракетных обстрела иранских военных объектов в Сирии, а также уничтожила последний подземный туннель на севере страны, предназначенный для наступательных операций против Израиля.

Отмечено значительное снижение антиизраильской активности палестинского населения округа Иудея и Самария, более известного в России как Западный берег реки Иордан. Израильских солдат в этом году забрасывали камнями не 1881 раз, как в 2018 году, а всего лишь 1469. Ведётся даже такого рода статистика.

Гораздо меньше стало применяться бутылок с зажигательной смесью – 290 против 990, брошенных палестинцами в израильских военных в 2018 году.

Стреляли в солдат из огнестрельного оружия в прошлом году тоже гораздо меньше – лишь 19 раз, тогда как в 2018 году таких случаев было 33.

За минувший год израильская армия потеряла двоих убитыми и 11 человек ранеными.