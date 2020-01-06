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Небо северо-запада России прикроет очередная партия ЗРПК «Панцирь»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Партия комплексов ПВО «Панцирь-С» поступит на вооружение ленинградского соединения ВВС и ПВО, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие объединения прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине.

В декабре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 2020 году российские военные получат шесть дивизионных комплектов комплексов «Панцирь-С».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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