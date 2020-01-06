Небо северо-запада России прикроет очередная партия ЗРПК «Панцирь»

Партия комплексов ПВО «Панцирь-С» поступит на вооружение ленинградского соединения ВВС и ПВО, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

«В рамках Государственного оборонного заказа в январе 2020 года в войска объединения планируется поступление очередной партии специальной техники - самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», - сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие объединения прошли переобучение на новую систему вооружения в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине.

В декабре 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что 2020 году российские военные получат шесть дивизионных комплектов комплексов «Панцирь-С».