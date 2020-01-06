ВДВ перейдут на новейшие системы связи

В 2021 году стартует перевооружение Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"Оснащение Воздушно-десантных войск перспективной техникой связи и управления нового поколения позволит сократить время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в 2 раза и повысить устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза", рассказывают в военном ведомстве.

Как уточнили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск, базовый комплекс связи и управления нового поколения будет создаваться на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищённом колесном базовом шасси КамАЗ-63968 и боевой машине десанта БМД-4М. Сейчас завершается разработка системы.

Владислав Куликов