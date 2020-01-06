«Месть будет суровой»: в Иране считают, что США объявили войну

Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к объявлению войны

Убийство командира иранского спецназа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани является объявлением войны Вашингтоном Тегерану, - заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Он также сказал, что Иран не сможет оставить это дело без ответа в отношении США, и пообещал, что «месть будет суровой». Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских военно-воздушных сил.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани является объявлением войны Вашингтоном Тегерану.

Он также сказал, что Иран не сможет оставить это дело без ответа в отношении американской стороны, передает РИА «Новости».

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам. Я не верю, что США предприняли этот шаг для прекращения войны», - указал иранский дипломат.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских военно-воздушных сил. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что убитый иранский генерал был самым главным террористом современности.

Как утверждает американский политик, генерал планировал «ужасные» нападения на военных США, поэтому глава Белого дома отдал приказ нанести точечный авиаудар.

«В результате которого был убит террорист номер один во всем мире - Касем Сулеймани», - добавил Трамп.

Он добавил, что американцы «поймали Сулеймани с поличным».

Советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен назвал убийство Сулеймани «самообороной» страны. По его словам, авиационный удар был спланирован. Он был необходим для предотвращения убийств и кровопролития.

«Это было оборонительное действие», - пояснил О'Брайен. По данным советника президента, Сулеймани планировал нападения на американских военных с помощью боевиков.

Также Соединенные Штаты внесли в список террористических организаций связанную с Ираном иракскую группу «Асаиб Ахль аль-Хак» и ее лидеров.

По словам американского госсекретаря Майка Помпео, члены данной группы являются жестокими доверенными лицами руководителей Ирана и используют насилие и террор для продолжения усилий по подрыву суверенитета в Ираке.

В сообщении Госдепа подчеркивается, что «Асаиб Ахль аль-Хак» активно финансируется и обучается силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана, возглавляемых до вчерашнего дня как раз генералом Сулеймани.

Накануне президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре выразили озабоченность по поводу ликвидации Сулеймани.

Лидеры двух стран подчеркнули, что случившееся может серьезно обострить ситуацию в ближневосточном регионе. Также политики затронули реализацию российско-турецких договоренностей северо-востоке Сирии, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обсудили по телефону операцию по уничтожению Сулеймани, в ходе беседы российский министр раскритиковал действия США.

Лавров подчеркнул, что целенаправленное устранение государством (членом ООН) официальных лиц другого государства (также члена ООН), притом на территории третьего суверенного государства без его ведома, является грубым нарушением принципов международного права и заслуживает осуждения.

Также в МИД России заявили, что убийство Сулеймани может привести к тяжелым последствиям для мира в регионе.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Исходим из того, что подобные акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряженности в регионе», - говорится в комментарии МИД России.

Вместе с тем в дипведомстве отметили, что российская сторона восприняла сообщения о гибели Сулеймани с тревогой. В МИД РФ назвали этот шаг американских властей «авантюрным».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива.

В первый день нынешнего года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Тегеран готов отстаивать свои позиции и противостоять тем, кто угрожает стране. Кроме того, он осудил действия ВВС США, которые атаковали пять объектов шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, передает агентство Irna.

По мнению верховного иранского лидера, Вашингтон своими атаками мстит шиитскому ополчению за борьбу с террористической организацией «Исламское государство» (организация запрещена в России), которая запрещена в России.

Вместе с тем Хаменеи обратил особое внимание на то, что Тегеран хотя и не стремится к войне, но готов защищать свои интересы.

«Всем необходимо знать о том, что Иран не стремится к войне, но любому, кто будет угрожать интересам, величию и прогрессу иранской нации, незамедлительно будет нанесен тяжелый удар», - указал верховный лидер Ирана.

Таким образом Хаменеи ответил на заявление Дональда Трампа, который ранее предупредил, что Иран «заплатит очень большую цену» в случае, если с американским посольством в Ираке что-то случится. Дело в том, что Трамп уверен, что к протестным акциям в Багдаде причастна именно иранская сторона. Вместе с тем президент США отметил, что не хочет вступать в военный конфликт с Ираном.

Рафаэль Фахрутдинов