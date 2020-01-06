В украинском МИД закрыт отдел, отвечавший за противодействие «российской угрозе»

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В украинском МИД ликвидировали отдел, отвечавший за противодействие угрозам со стороны России. Обновлённую структуру министерства уже утвердил В. Пристайко.

Впрочем, структурное изменение не упразднило полностью отдел, который будет заниматься Россией. Вместо отдела противодействия будет функционировать отдел по изучению территориальных вопросов.

Изучив обновлённую структуру родного МИДа, юрист и блогер А. Смолий, специализирующийся на вопросах политики, сделал вывод: вероятно, угрозы России отныне не существует. Отсутствие угрозы РФ, полагает блогер, вполне вписывается в политику правительства господина Зеленского.

«РФ — друг, партнёр, мир, дружба, уступки и «просто перестать стрелять».

Юрист убеждён: движение Украины представляет собой разворот на сто восемьдесят градусов и направлено ныне в сторону «агрессора». Именно поэтому с повестки дня Зеленского сняты заявления о войне.

Кроме того, господин Смолий искреннее возмущён новогодним поздравлением Зеленского — ведь тот поздравил не кого-нибудь, а самого Путина! Блогеру не по нраву, что два президента поздравляют друг друга, решают судьбу «беркутовцев» и так далее.

Словом, эксперт пребывает в глубокой печали. Видимо, «перестать стрелять» для него — плохая идея.