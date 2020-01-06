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Военное обозрение

В Индии завершены испытания композитного бронежилета, выдерживающего попадание из АК-47

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии заявили о завершении испытаний бронежилета, основой которого являются композитные материалы. Сообщается, что исследованиями в области создания бронежилета, который примерно на 10 кг легче предыдущих аналогичных версий, занимались специалисты Лаборатории изучения инновационных материалов DMSRDE в Канпуре.

Создатели индивидуального средства защиты называют его пуленепробиваемой курткой, которая закрывает жизненно важные участки тела: шею, область паха, тело не только спереди и сзади, но и с боковых сторон.

Новый бронежилет разрабатывался по заказу Генерального штаба индийской армии.

В сообщениях производителя говорится, что при всей своей относительной лёгкости (по некоторым данным, весит менее 6 кг) он обеспечивает защиту от 9-мм карабинных боеприпасов, а также выдерживает попадание из автомата Калашникова, распределяя ударное воздействие по материалу. Называется и версия автомата – АК-47. При этом о дальности выстрела из АК-47, которая является безопасной для военнослужащего в таком бронежилете, не говорится.

Бронежилет (бронекуртка) имеет модульную основу: пластины могут заменяться на те, которые соответствуют определённому классу защиты.

В Генштабе ВС Индии отмечают, что новый бронежилет, созданный на основе композитных материалов, начнёт поступать в войска в ближайшее время. Первоначально им будут оснащаться специальные подразделения индийской армии, в том числе, дислоцированные в районе линии соприкосновения в Кашмире, остающемся горячей точкой на карте региона.

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Страны
Индия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
DRDO
Концерн Калашников
Проекты
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