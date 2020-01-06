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Военное обозрение

В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ

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Источник изображения: topwar.ru

В правительстве России прокомментировали идею о введении процедуры верификации комментаторов в средствах массовой информации. Речь идёт об инициативе по верификации людей, оставляющих те или иные комментарии под материалами на электронных ресурсах.

RT сообщает о том, что Минкомсвязи направило письмо в Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров - АППСМ (а есть и такая), в котором рассматривается указанная инициатива. Именно упомянутая ассоциация и решила выступить с идеей о верификации всех пользователей, которые оставляются свои комментарии под различными публикациями на электронных площадках (Интернет-СМИ).

Одним из поводов для предложения стало, по некоторым данным, желание противодействия интернет-троллям и так называемым "дочерям офицера".

В письме Минкомсвязи говорится о том, что на сегодняшний день, руководствуясь законодательством РФ, средства массовой информации сами вправе удалять или редактировать те или иные комментарии, которые контролирующими органами признаны «злоупотреблением свободой массовой информации». Кроме того, редакции СМИ могут пользоваться внутренней политикой издания в отношении комментариев: например, допустить к комментированию исключительно авторизованных пользователей или ограничить (запретить) комментарии выходящих материалов.

Многие активные пользователи, привыкшие комментировать статьи и заметки, крайне отрицательно восприняли инициативу АППСМ по верификации, посчитав, что это нарушит свободу слова.

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Страны
Россия
Компании
Минкомсвязь России
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
06.01.2020 02:26
Наконец-то.
0
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