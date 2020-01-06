США приостановили подготовку иракских военнослужащих

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Среди союзников США по НАТО растёт недовольство односторонними действиями Вашингтона в Ираке. Связано это недовольство с тем, что в европейских столицах опасаются превращения своих контингентов в том же Ираке в мишени для вооружённых группировок, которые выступают на стороне Тегерана. Сомнения в правильности действий США на иракской территории высказывают в Берлине. На данный момент в Ираке находится рота немецких военных (около 120 человек).

Тем временем, США объявили о приостановке обучения военнослужащих ВС Ирака.

Официальное заявление по этому поводу, сделанное Пентагоном, звучит следующим образом:

Из-за повышения уровня угрозы в связи с ликвидацией командующего «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.

Бундесвер так же решил приостановить инструкторскую деятельность, которую немецкие военнослужащие проводят в отношении иракских солдат и офицеров. Информация подтверждена генерал-лейтенантом Эрихом Пфеффером.

Получается, что у США и НАТО нет доверия даже к иракской армии, подготовкой которой они и занимаются все последние годы.

На этом фоне базы с контингентами НАТО, находящиеся в Ираке, проходят через дополнительное усиление. В Вашингтоне говорят о том, что у них есть список целей, по которым будет нанесён на иракской территории удар, если «кто-либо из граждан США в этой стране подвергнется нападению со стороны проиранских сил».