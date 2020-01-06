Американский генерал: Когда летит B-2, вы слышите звук свободы

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В первые дни наступившего года в американской Пасадене (штат Калифорния) прошёл военно-воздушный парад, который часто называют «Парадом роз». В ходе парада демонстрируются различные виды авиационной техники, в первую очередь – военной.

Над бульваром Колорадо в упомянутом городе пролетел и тяжёлый стратегический «стелс»-бомбардировщик ВВС США B-2 Spirit, который поднимался в воздух с ВПП авиабазы Уайтмэн, где расположено 509-е бомбардировочное крыло.

Полёт стратегического бомбардировщика B-2 Spirit в рамках демонстрационной программы прокомментировал командующий Центром космических и ракетных систем США генерал-лейтенант Джон Ф.Томпсон.

Из заявления американского генерала:

B-2 – это самолёт, который продемонстрировал всем собравшимся и всей нашей стране, а, возможно, и всему миру, наблюдавшему за происходящем по телевизору, насколько важны американские военно-воздушные силы. Они важны по той причине, что защищают весь свободный мир. Дамы и господа, когда летит B-2, вы слышите звук свободы!

Те «звуки свободы» до сих пор помнят в Югославии, для бомбардировки которой ВВС США применяли B-2, взлетавшие именно с авиабазы Уайтмэн.