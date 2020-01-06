Смерть «Темного рыцаря»: США убили иранского генерала Касема Сулеймани

Ликвидация военачальника грозит серьезной дестабилизацией ближневосточного региона

Новый виток эскалации и новые жертвы — вот что ждет ближневосточный регион в ближайшем будущем. Именно о таком сценарии говорят политики, дипломаты и эксперты после убийства главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, которого в СМИ называли «Темным рыцарем». «Известия» разбирались, почему США устранили столь знаковую и популярную личность и чем на это может ответит Тегеран, который уже пообещал отомстить.

Ракета, всколыхнувшая регион

Касем Сулеймани стал не единственной жертвой американского ракетного удара по аэропорту Багдада. Вместе с ним погиб заместитель главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд Аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис, другие члены этой структуры, офицеры Корпуса страже Исламской революции (КСИР), куда входит спецподразделение «Аль-Кудс», и еще несколько человек, в том числе зять иранского генерала. По информации арабских СМИ, Касем Сулеймани прилетел в иракскую столицу 2 января, в районе 23:00, после рабочей поездки в Дамаск, которая продлилась несколько дней. В Багдаде его встретили представители ополчения. Сообщается, что удар был нанесен беспилотником, когда машина, в которой находился Касем Сулеймани, подъехала к пункту контроля, расположенному в районе въезда в аэропорт. Как отметили в Пентагоне, атака была санкционирована президентом США Дональдом Трампом, при этом американцы не уведомили о своих намерениях иракские власти.

Президент США Дональд Трамп Источник изображения: Фото: REUTERS/Tom Brenner

Убийство иранского военачальника буквально всколыхнуло ряд стран региона. Сирия осудила действия США. В Ираке удар Вашингтона назвали «актом агрессии» и «нарушением суверенитета». Как заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Адель Абдель Махди, «это приведет к войне в Ираке и регионе». Реакция последовала и из ООН. Спецдокладчик Всемирной организации по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар написала в своем Твиттере, что «целенаправленные убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека». А генсек ООН Антониу Гутерреш призвал стороны к сдержанности с целью недопущения еще одной войны в Персидском заливе.

В самом Иране прошло экстренное заседание Совета безопасности страны. Официальный представитель правительства Исламской республики Али Рабии заявил, что «США перешли красную черту, иранская нация в подходящее время решительно ответит на это». Верховный лидер аятолла Али Хаменеи высказался в куда более жестком ключе, отметив, что «месть ждет тех, на чьих руках осталась его (то есть Касема Сулеймани - «Известия») кровь, как и кровь других мучеников». В Иране после убийства военачальника объявили трехдневный траур. На улицы городов вышли демонстранты с требованием наказать США.

Госсекретарь Майк Помпео Источник изображения: Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Дональд Трамп между тем в своем Твиттере написал, что глава подразделения «Аль-Кудс» «убил или тяжело ранил тысячи американцев в течение длительного периода времени и планировал убить еще больше… но попался!» В свою очередь, как заявил госсекретарь Майк Помпео, США готовы к возможному ответу со стороны Исламской республики и сделают все, чтобы защитить американцев.

Герой и надежда Исламской республики

Касем Сулеймани происходил из бедной семьи. В 1979 году он вступил в КСИР. В 80-х принимал участие в ирано-иракской войне. В конце 90-х иранского военачальника назначили главой спецподразделения «Аль-Кудс».

Некоторые источники называют Касема Сулеймани «вторым человеком в Иране». Возможно, это некоторое преувеличение, тем не менее его фигура в Исламской республике стала во многом знаковой и крайне популярной. Именно главу подразделения «Аль-Кудс» отправляли урегулировать ситуацию на самых проблемных участках. Например, в ходе сирийского кризиса он командовал проиранскими формированиями в ходе операции по освобождению Алеппо в 2016 году, а 2017 году в Ираке способствовал выводу курдских формирований из спорного Киркука и возвращению этого района под контроль Багдада. Во многом усилиями именно Касема Сулеймани Ирану удалось прочно закрепиться в Сирии и Ираке, что в последние годы стало серьезным раздражающим фактором для США и Израиля.

Алеппо Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ammar Safarjalani

Вместе с тем он не только командовал войсками на поле боя, но и активно работал на политическом и дипломатическом поприщах. Так, во второй половине 2015 года в различных СМИ появлялась информация о нескольких визитах иранского генерала в Москву. По их данным, Касем Сулеймани встречался с представителями российского руководства, в том числе и президентом Владимиром Путиным. В МИДе тогда эти сведения опровергли. Но, как бы то ни было, учитывая, что в сентябре того же года Россия начала операцию в Сирии, в прессе и экспертном сообществе пошли слухи, что именно глава корпуса «Аль-Кудс» приложил немало усилий, чтобы убедить Москву вмешаться в конфликт.

В октябре прошлого года посол России в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Касем Сулеймани сыграл «очень важную и положительную роль» в деле борьбы с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России).

Вялотекущий конфликт с большими последствиями

Конфликт между Вашингтоном и Тегераном перешел грань дипломатического противостояния и игры мускулами еще до убийства Касема Сулеймани. В последние недели участились вооруженные нападения на военные базы в Ираке, где присутствовали американские военнослужащие. За ними, как убеждены в США, стояли проиранские формирования. В середине декабря 2019 года глава Пентагона Марк Эспер обратился к властям в Багдаде с просьбой воспрепятствовать этому.

Однако 27 декабря одна из баз в провинции Киркук подверглась обстрелу. По ней было выпущено более 30 ракет. В результате погиб один гражданский наемный сотрудник, четверо американских военных были ранены. В ответ авиация США 29 декабря нанесла серию ударов по базам близкой к КСИР группировке «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке.

Акции протеста у посольства США в Багдаде Источник изображения: Фото: REUTERS/Khalid al-Mousily

Уже 31 декабря у посольства США в Багдаде вспыхнули акции протеста, которые вылились в попытку штурма дипмиссии. На фоне беспорядков там была приостановлена консульская работа, американским гражданам рекомендовали не приближаться к зданию. Дональд Трамп обвинил Иран в атаке на посольство и пригрозил ему последствиями. В Тегеране эти обвинения отвергли. Но как бы то ни было, убийство Касема Сулеймани можно рассматривать как продолжение тех событий. Однако теперь они могут захлестнуть не только Ирак.

На пороге новой реальности

Именно на это обратили внимание в своих заявлениях российские официальные лица. Президент Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора высказали озабоченность в связи с убийством Касема Сулеймани. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что «эта акция может серьезно обострить ситуацию в регионе».

Как отметили между тем в российском Минобороны, «недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в ближневосточном регионе и серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

А официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала Россия24 указала, что речь идет о проявлении новой реальности, когда без соотношения с какой-либо правовой основой уничтожается официальное лицо суверенного государства. Ранее на своей странице в Фейсбуке она написала, действия США приведут лишь к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Что сделает Иран

Действительно, главный вопрос сейчас заключается в том, как ответит Иран на действия американцев и в чем будет заключаться его месть. Наблюдатели сходятся в одном: большой войны между Тегераном и Вашингтоном с вовлечением в нее ряда стран ближневосточного региона не будет. Между тем возможных сценариев развития событий на данном этапе не так уж и мало.

Например, - и это, пожалуй, один из самых оптимистичных вариантов — серьезно усилится интенсивность и масштаб нападений на военнослужащих США в Ираке. Некоторые эксперты полагают, что Тегеран может организовать атаки на американцев еще и в соседней Сирии.

Фото: REUTERS/Hamad Almakt Источник изображения: iz.ru

Также обсуждается вариант, что под удар будет поставлен Израиль, главный союзник Вашингтона на Ближнем Востоке. Там, к слову, по сообщениям СМИ, после убийства Касема Сулеймани глава минобороны Нафтали Беннет созвал экстренное совещание. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию.

Могут с новой силой вспыхнуть и другие проблемные точки вроде Йемена, где иранское влияние сильно и есть соблазн поквитаться с другим американским союзником в лице Саудовской Аравии. Хотя, по большому счету, очередной виток противостояния в исламском мире будет лишь на руку Вашингтону, воплощающему принцип «разделяй и властвуй».

В то же время некоторые наблюдатели допускают вариант, что никакой эскалации не будет. И даже наоборот, ситуация начнет развиваться в конструктивном русле. Основой для таких выводов служит запись Дональда Трампа в Твиттере, в которой американский президент говорит, что «Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал в ходе переговоров». В этих словах усмотрели приглашение к диалогу. Но сложно представить, что Тегеран на такое согласится.

Как бы ни развивались события в дальнейшем, уже сейчас понятно: с наступлением нового года США открыли новую страницу в истории Ближнего Востока. И что-то подсказывает, что писаться она, скорее всего, будет кровью.

Андрей Онтиков