Апостроф (Украина): претензии Путина на юг Украины совершенно неприемлемы

НАТО требуется более продуманная стратегия для противодействия России в акватории Черного моря, а это невозможно без учета позиции Турции, которая развивает самостоятельную политику и сотрудничает с Россией. Об этом рассказал экс-командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, использовавший в ходе интервью «Апострофу» ряд антироссийских пропагандистских утверждений.

Американский генерал Бен Ходжес о НАТО и российско-украинской войне

Апостроф: В прошлом году вокруг НАТО звучало много "плохих новостей". В частности, раскол между Альянсом и Турцией, заявления о "смерти мозга НАТО" и напряжения в отношениях союзников по разные стороны Атлантического океана. Как вы оцените характер этих проблем? Насколько серьезные вызовы стоят перед НАТО в 2019 году?

Бен Ходжес: Я считаю, что большинство нынешних проблем НАТО носят временный характер и не являются препятствием для альянса.

Во-первых, НАТО демонстрировала возможность адаптироваться к постоянным изменениям среды безопасности в течение всех 70 лет своей истории. Альянс рос, несмотря на многочисленные вызовы. Например, таких, как выход Франции из военных структур блока. То есть, проблемы были значительно серьезнее, чем сегодняшние отношения с Турцией.

Во-вторых, большинство тревожных сообщений прозвучали накануне Лондонской встречи лидеров НАТО в 2019 году. В частности, президент Макрон заявлял о "смерти мозга НАТО" в ответ на решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии без консультаций с союзниками. А турецкий лидер Эрдоган заявлял о намерениях блокировать планы обороны Балтии.

Впрочем, после двухдневной встречи Эрдоган все же отказался от блокирования плана обороны, как и Макрон нашел точки соприкосновения с Трампом. И здесь НАТО снова продемонстрировала, что является очень эффективным посредником в решении проблем. Организация создает площадку, которая предоставляет лидерам стран, разделяющих общие ценности, возможность дискутировать.

И в-третьих, несмотря на то, что президент США периодически выдает послания, которые сбивают с толку, развертывание войск США и привлеченный бюджет демонстрируют очень сильную поддержку как от администрации президента, так и от конгресса. За последние три года количество американских войск в Европе значительно возросло. Расходы США в Европе тоже очень выросли.

Вот три основные причины моего оптимизма. Впрочем, это не значит, что у альянса нет проблем. Существует необходимость в постоянной работе. В частности, я убежден, что Германии пора брать на себя значительно большую роль в альянсе.

- Как вы оцените перспективы развития отношений НАТО и России? Будет ли оставаться Кремль главным соперником альянса в ближайшем будущем?

- Все хотели бы иметь нормальные отношения с Россией, с Китаем и другими странами. После окончания холодной войны мы все были полны надежд, и я помню, как российские войска стояли с нами бок о бок в Боснии в 1995 и 1996 годах. Тогда создавалось впечатление, что есть все условия для взаимопонимания с Россией.

Но Кремль своими действиями, в частности вторжениями в Грузию и на Украину, аннексией Крыма и агрессивными действиями в Черном море, поддержкой режима Асада, травившего химическим оружием собственный народ, изменил среду безопасности. Именно поведение Кремля стало причиной поворота в отношениях России с альянсом. Американцы к тому времени уже 6 лет как забрали все свои танки из Европы, и их пришлось в срочном порядке возвращать в 2014 году.

Мне не столь важно, является ли Россия главным соперником для НАТО. Важно то, что Кремль понимает только силу, а потому мир, стабильность и безопасность в Европе, и в частности, в Черном море, возможны, только если мы будем держаться вместе. Конечно, между НАТО и Кремлем существует определенный диалог, но Россия будет использовать даже малейшие различия внутри альянса в своих интересах.

Что делает Россия? Расшатывает западные демократии. Она продемонстрировала нулевую заинтересованность в том, чтобы прекратить убивать украинских солдат или уважать украинский суверенитет. Именно поэтому также важно, чтобы Трамп, Меркель и Макрон продемонстрировали монолитную поддержку президента Зеленского. Ведь, на основании недавних заявлений Путина можно понять, что Россия продолжает отрицать наличие своих военных и техники на Украине, что просто неслыханно, но является хорошей демонстрацией того, с кем мы имеем дело.

- Из-за агрессивных действий России Украина испытывает особую уязвимость в бассейне Черного моря. Как вы оцениваете эффективность политики НАТО по сдерживанию РФ в этом регионе?

- НАТО требует значительно лучшей стратегии по Черному морю. Три члена НАТО в регионе - Турция, Румыния и Болгария - поддерживают украинский суверенитет, но этого недостаточно для эффективного противодействия России. Альянс работает в регионе - и не только в военной, но и в дипломатической и экономической сферах.

Впрочем, по условиям международных конвенций, только очень ограниченное количество натовских кораблей может находиться в акватории Черного моря. Поэтому приходится разрабатывать альтернативные механизмы сдерживания России и уделять больше внимания союзникам НАТО, особенно Турции. Ведь она является той точкой, где пересекаются европейский, черноморский и ближневосточный направления стратегии НАТО. Альянсу приходится принимать это во внимание и учитывать турецкие интересы.

И совершенно фальшивые претензии России на Крым и юг Украины неприемлемы, ведь до Екатерины II там России и не было. Особенно в свете того, что Россия использует силу с целью изменения суверенных международно признанных границ.

- Не станет ли турецко-российское сотрудничество препятствием на пути к выстраиванию эффективной стратегии безопасности НАТО в черноморском регионе?

- Именно из-за таких взглядов НАТО будет разрабатывать черноморскую стратегию с учетом турецких переживаний. Но, при условии, когда весь альянс будет поддерживать своих союзников и партнеров в черноморском регионе, Турция не сможет самостоятельно решать, кому быть в Черном море, а кому - нет. Турция должна оставаться частью всех этих процессов, но альянс должен прислать ей именно такой четкий сигнал.

Конечно, США сохраняют двусторонние отношения с каждой из стран Черноморского региона. И через эти каналы также должна транслироваться помощь и поддержка. То, что Турция ведет дела с Россией, по моему мнению, является ужасным выбором, который лишает Турцию участия в программе F-35. Соседям и союзникам Турции трудно понять ее мотивы и стратегию.

- Какова роль и место именно американской поддержки в укреплении безопасности черноморских стран, в частности Украины?

- В продолжение военной поддержки Украины мы видим очень сильную поддержку как со стороны конгресса, так и администрации Трампа. Поэтому она будет продолжаться. Но эта поддержка важна не только с материальной точки зрения, но и с психологической - чтобы граждане и солдаты Украины чувствовали, что Запад с ними. Лично я бы хотел видеть больше усилий в этом направлении. В частности, мы все ожидаем поставки оборудования и вооружений, которые помогут укрепить оборону украинских берегов Черного моря. В тот же время, Украине следует внимательнее присмотреться к своим собственным усилиям в этом направлении. В частности, присмотреться к российскому бизнесу и агентурной сети в Одессе.

- Насколько вероятна прямая вооруженная агрессия Кремля против Украины именно на черноморском направлении? Какой должна быть политика Запада, чтобы не допустить этого сценария?

- Россия, судя по всему, довольна сложившейся ситуацией. Они незаконно аннексировали Крым и превратили его в военную базу для собственных сделок в Сирии и Ливии. На Донбассе они создали некий испытательный полигон для новых образцов оружия и приобретения войсками боевого опыта. И Кремль демонстрирует нулевые намерения прекратить это.

Поэтому пока Запад не начнет вести себя с русскими, как положено, они будут продолжать делать все то, чем занимаются сейчас. В тот же время, Россия не хочет чего-то большего, она выполняет свои стратегические цели и получает важный реальный опыт. Западу следует сплотиться и усилить давление на РФ, но, боюсь, некоторые страны будут выступать против таких действий в силу своих деловых интересов в России.

Вячеслав Масный