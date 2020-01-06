Государственная пограничная служба Украины получила из Франции первые два легких вертолета Н125

Как сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), 3 января 2020 года в киевский аэропорт Жуляны прибыли из Франции первые два предназначенных для ГПСУ легких вертолета Airbus Helicopters H125, приобретенных в рамках известного контракта 2018 года на поставку 55 вертолетов производства Airbus Helicopters для так называемой Единой системы авиационной безопасности и защиты министерства внутренних дел Украины.

Прибытие первых двух легких вертолетов Airbus Helicopters H125 (французская регистрация F-WТBT и F-WTBU) для Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в аэропорт Жуляны (Киев), 03.01.2020 (с) N. Amatskyi / министерство внутренних дел Украины

На церемонии получения этих вертолетов в Жулянах было объявлено, что ГПСУ всего должна получить 24 вертолета Н125.

Со стороны bmpd укажем, что, прибывшие 3 января в Жуляны вертолеты Н125 имеют французскую регистрацию F-WТBT и F-WTBU, и, по данным западных споттеров, являются фактически бывшими в эксплуатации вертолетами AS30B3 Ecureuil постройки 2006 года, выкупленными на гражданском рынке.

29 мая 2018 года в Париже было подписано соглашение между правительствами Украины и Франции по официальной поддержке в создании Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД Украины. Непосредственный контракт на приобретение МВД УКраины в рамках данного соглашения 55 вертолетов производства Airbus Helicopters был заключен в Париже 14 июля 2018 года.

Согласно контракту, МВД Украины будут поставлены в счет французского кредита 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters трех типов (24 легких Н125, десяти легких Н145 и 21 тяжелого Н225), которые будут использоваться в интересах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), Государственной пограничной службы (ГПСУ), Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

Общая стоимость контракта составила 558,3 млн евро, из которых 475 млн евро выделяет французская сторона - 45 млн евро в виде прямого государственного казначейского займа сроком на шесть лет и 430 млн евро в виде кредита также на шесть лет от консорциума французских банков под гарантии французского казначейства. Процентная ставка банковского займа включает Европейскую межбанковскую ставку предложения на три месяца (ЕURIBOR 3m) плюс маржа не более чем на 2,5%. Фактическая стоимость обслуживания банковского кредита для Украины составит около 4% в год. Процентная ставка по казначейскому займу является ставкой TICR (справочная коммерческая процентная ставка - плавающаяя от 0,95% до 1,05 % годовых). Страховая премия в размере от 6,5 до 8,37%.

Остальные 83,3 млн евро (то есть 15% всей стоимости) выделяется из бюджета МВД Украины. Соответственно, из указанных 15% МВД Украины должно выплачивать по 10% в качестве предоплаты за каждый вертолет, и остальные 5% - выплачивать по факту его поставки.

Согласно соглашению, контракты между французским поставщиком и украинской стороной должны быть приняты к финансированию не позже 31 декабря 2019 года. Соглашение содержит отдельный пункт, посвященный обязательствам сторон по борьбе с коррупцией, согласно которому, в случае получения фрацузской стороной данных о наличии коррупционных действий при выполнении договора, она может приостановить его финансирование и потребовать досрочного возврата кредита.

Из 55 планируемых к приобретению вертолетов, 24 должны быть типа Н125 (цена в закупке 4,9 млн евро за машину), 10 типа Н145 (цена 11,01 млн евро за машину) и 21 типа Н225 (цена 15,6 млн евро за машину). Таким образом, общая стоимость собственно 55 вертолетов составит 399,3 млн евро. Остальные 159 млн евро, видимо, составят техническое и сервисное обслуживание, поставка запчастей и наземного оборудования, обучение летного и технического состава. Поставка должна быть произведена к концу 2021 года.

Хотя ранее сообщалось, что вертолеты Н125 и Н145 для Украины должны поставляться нового производства компании Airbus Helicopters, однако в реальности, как можно видеть, первые два поставленных ГПСУ вертолета Н125 являются бывшими в эксплуатации машинами со вторичного рынка. Относительно приобретаемых Украиной вертолетов Н225 Super Pumа с самого начала было известно, что они являются машинами, выведенными из эксплуатации международной (канадской) компанией CHC Helicopter. В октябре 2016 года французская компания Avinco получила контракт от лизингодателя 21 выведенного из эксплуатации компании CHC Helicopter вертолета Н225 (французской лизинговой компании Parilease, принадлежащей банку BNP Paribas) на ремонт, предпродажную подготовку, хранение и продажу этих вертолетов. Указанные 21 вертолет Н225 были построены с 2007 по 2012 годы, 18 из этих вертолетов выполнены в "офшорном" варианте (для перевозки людей на нефтегазодобывающие морские платформы) и три в поисково-спасательном варианте. Доработка и окраска вертолетов Н225 перед их поставкой Украине осуществляется на предприятии Airbus Helicopters в Мариньяне (Франция).

Первые два вертолета Н225 Super Pumа в рамках контракта 2018 года были переданы украинской стороне в киевском аэропорту Борисполь 21 декабря 2018 года, а в течении 2019 года на Украину прибыли еще три вертолета Н225 - все они поступили в распоряжение Национальной гвардии Украины и ГСЧС. Сообщается, что, помимо двух переданных теперь вертолетов Н125, в течении 2020 года на Украину должны быть поставлены еще 10 вертолетов разлчных типов по данному контракту. Об активации Единой системы авиационной безопасности и защиты министерства внутренних дел Украины было объявлено 21 декабря 2019 года.

Церемония получения Государственной пограничной службой Украины (ГПСУ) первых двух легких вертолетов Airbus Helicopters H125 (французская регистрация F-WТBT и F-WTBU). Жуляны (Киев), 03.01.2020 (с) Государственная пограничная служба Украины и министерство внутренних дел Украины

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