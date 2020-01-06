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Газета.ru

"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США

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На что идет военное финансирование в России и США

Пока в США активно увеличивают траты на совершенствование оборонно-промышленного комплекса, в России, наоборот, стремятся их сокращать, объясняя это прохождением "пика модернизации". В Пентагоне же требуют более серьезного финансирования, мотивируя это отставанием от главного конкурента. Как Москва и Вашингтон соперничают в гонке вооружений - в материале "Газеты.Ru".

Члены палаты представителей и сената американского конгресса в середине декабря подписали оборонный бюджет США на 2020 год. Его размер составляет $738 млрд. Предполагается, что на базовые нужды Пентагона государство выделит $635 млрд. Еще $71,5 млрд должны уйти на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах. Остальные $31,5 млрд отправят на поддержание боеспособности и модернизацию ядерного оружия по линии министерства энергетики США. Последняя сумма включает и другие затраты в сфере обороны.

Законодатели также увеличили на $734,4 млн расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания - программу по «противостоянию агрессии со стороны России в регионе».

Она проводится за счет «восстановления передового американского военного присутствия» на европейском континенте и наращивания военного потенциала партнеров.

Политики не обошли стороной и экономические отношения непосредственно с самой Россией. Они решили продлить эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запретили американскому правительству признавать Крым российской территорией. Помимо этого, законодатели обязали администрацию страны ввести санкции против российских газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток», объясняя это стремлением обеспечить европейскую энергетическую безопасность.

В прошлом году военные расходы Вашингтона составили $716 млрд. Американская сторона намерена увеличивать финансирование своей обороны с каждым годом: на 2021-й уже запланирован рост до $740 млрд.

Такая тенденция вполне объяснима, учитывая, что в США регулярно на разных уровнях заявляют об отставании от России в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В очередной раз такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер на форуме по безопасности в Калифорнии 8 декабря. По его словам, Вашингтону приходится нагонять Москву в разработке гиперзвукового оружия, а для этого в дело идет "каждый доллар».

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", - отметил глава оборонного ведомства.

Как объяснил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев,

в США довольно часто «раздувают» идею «российской угрозы», потому что это увеличивает финансирование обороны.

«Там говорят, что Россия запускает невиданные подводные лодки, новейшие системы, которых нет ни у кого. Соответственно, нужно выделять деньги на развитие промышленности государства, чтобы не отставать», - подчеркнул Ознобищев.

По словам эксперта, вся история развития вооружений свидетельствует, что долговременного преимущества у какого-либо государства не бывает. Он напомнил, что сначала лидерство было за США, в 1970-е годы был паритет, а два года назад президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию о системах, которых в США нет.

Это послание долгое время активно обсуждалось в западных СМИ и среди зарубежных политиков. На нем глава государства презентовал ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал", лазерное и гиперзвуковое оружие.

Российский лидер подчеркнул, что такого оружия нет ни у кого, а когда появится, "наши ребята придумают что-то новое».

Именно таким образом работает механизм гонки вооружений, замечает Сергей Ознобищев. «Когда в России говорят о новейших вооружениях, которых ни у кого больше нет, это становится стимулом для США развивать свои вооружения. В любом случае появление нового оружия - это повод для начала гонки вооружений. И она постоянно преследует развитие ядерных держав. Таким образом обеспечивается механизм этой самой гонки вооружений: одни создают что-то новое, другие догоняют - и так постоянно», - уточнил он.

В России при этом решили изменить подход к финансированию ОПК. Как сообщалось в сентябре, количество выделяемых на национальную оборону средств в 2020 году сократится на 110,1 млрд руб. - с 3,21 трлн руб. до 3,1 трлн (почти $50 млрд). Но к 2022 году расходы увеличатся до 3,33 трлн рублей. Это обозначено в проекте федерального бюджета на 2020-2022 годы.

В то же время документ подразумевает увеличение ассигнования на национальную безопасность. Если в 2019 году на эти цели выделяли 2,23 трлн руб., то в 2020 году правительство предлагает увеличить расходы до 2,46 трлн руб., то есть на 225,1 млрд.

Российский президент в последнее время все чаще говорит о необходимости сокращения расходов на оборону и безопасность, объясняя это прохождением «пика модернизации».

В середине ноября на совещании в правительстве глава государства подчеркнул, что основные работы по смене военного оборудования и военной техники прошли.

Незадолго до этого Путин сообщил, что Россия тратит на нужды Минобороны уже менее 3% ВВП. Глава государства отметил, что в стране есть тенденция к дальнейшему сокращению и этих расходов. «Конечно, сокращение военного бремени - это чрезвычайно важно, это должно быть предметом нашего особого обсуждения на будущее», - сказал президент.

Сергей Ознобищев назвал такую политику вполне закономерной, поскольку ранее в России уже был взлет расходов на оборону, к тому же на это уходит очень много средств даже без учета скрытых расходов.

«Кроме того, раньше была политика «встать с колен», а теперь мы, видимо, с колен уже встали.

Раньше очень много говорили о Западе, об угрозе оттуда. Мы с колен поднялись - дальше надо сотрудничать. Расходы на оборону - уже не актуальная тема. Тезис «российская агрессия» нужно снимать, потому что это санкции, это экономика, а она у нас очень чувствительная», - считает эксперт.

Он назвал совершенно очевидным, что в одиночку никто не сможет поднять экономику, поэтому необходимо выходить на линию сотрудничества и взаимодействовать в этом вопросе с иностранными государствами.


Лидия Мисник

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