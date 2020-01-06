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Деловая газета "Взгляд"

Эксперт объяснил высокую оценку российских морпехов в США

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Морпехи Тихоокеанского флота готовятся к погрузке в Ан-12БК для выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Фото с сайта www.mil.ru
Морпехи Тихоокеанского флота готовятся к погрузке в Ан-12БК для выполнения учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Фото с сайта www.mil.ru.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о том, почему российские морские пехотинцы в рейтинге американского журнала The National Interest оказались так высоко, а также объяснил их главное отличие от американских морпехов.

"В США морская пехота – это отдельный род вооруженных сил. Там несколько дивизий этого подразделения имеют свою авиацию. К тому же этот род войск существует независимо от американского флота. У нас другая ситуация, а именно – морская пехота в России считается родом войск Военно-морского флота", – приводит слова Дандыкина "Федеральное агентство новостей".

Он отметил, что сейчас три флота России и Каспийская флотилия подчиняются военным округам, Северный флот – отдельное оперативно-стратегическое объединение, подчиняющееся министру обороны Сергею Шойгу.

"Таким образом, с одной стороны, морская пехота – это род Военно-морского флота, а с другой стороны, все это находится в подчинении военных округов", – сказал он.

В то же время Дандыкин заметил, что NI не просто так поставил российскую морскую пехоту на второе место рейтинга.

"Американцы смогли оценить уровень подготовки российской морской пехоты как войск специального назначения еще во время потепления отношений России и США в 1990-е годы. Тогда наши морские пехотинцы побывали в США, а американские в России. В тот период было партнерство с НАТО и были взаимные обмены визитами", – сказал эксперт.

Также он вспомнил об участии бойцов морской пехоты в спецоперации на Северном Кавказе – тогда они показали умение воевать в городских боях и в горах.

"Равных по мастерству и по выучке морским пехотинцам Северного флота в условиях горной местности не было. Но главное, что эти войска могут действовать совместно с воздушным десантом, так как в их подготовку входят прыжки с парашютом и высадки с кораблей. В отличие от воздушно-десантных войск, морская пехота – достаточно мощное подразделение, имеющее на вооружении тяжелую технику, включая самоходные артиллерийские установки и танки", – рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что физические требования к морским пехотинцам отличаются от требований к бойцам ВДВ.

"Парни в морской пехоте еще выше, чем в десанте. Это связано с тем, что это войска трех стихий: моря, воздуха и земли. Морская пехота – это элитный компонент наших войск, ее бойцы могут стать последней надеждой, так как они бросались в бой даже в трудные времена", – добавил он.

Ранее американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в число лучших в мире, отметив ее хорошую подготовку и боеспособность.


Сергей Гурьянов

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