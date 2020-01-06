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Обезглавлен Генштаб Вооруженных сил Тайваня

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Источник изображения: vpk-news.ru

В результате аварийной посадки военного вертолета на севере острова Тайвань погибли восемь человек. На борту воздушного судна находились высокопоставленные военнослужащие, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил островного государства Шэнь Иминь. Связь с вертолетом пропала около 8:00 утра по местному времени 2 января, сообщило агентство Рейтер.

Вертолет UH-60 Black Hawk разбился при вынужденной посадке в гористой местности в провинции Тайбей, отмечает South China Morning Post со ссылкой на представителей власти. Он вылетел с военной авиабазы Сушань в 7.47 и направлялся в город Илань. 

В числе погибших – Шэнь Иминь, два генерала, подполковник, капитан, майор и два старших сержанта. Пять человек выжили. К месту крушения были направлены два вертолета и 80 военнослужащих.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на странице в Facebook написала, что распорядилась сделать все возможное для поиска пропавших и обеспечения безопасности военных. В 10 утра на место катастрофы для участия в поисково-спасательных работах прибыл министр обороны Янь Дефа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Тайвань
Продукция
UH-60
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