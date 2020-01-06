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Российская газета

Минобороны: РВСН проведут в этом году более 200 учений

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Шахта ракетного комплекса РВСН РФ
Шахта ракетного комплекса РВСН РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

В этом году ракетчики РВСН планируют провести более 200 командно-штабных и тактических учений.

Как ожидается, самые масштабные учения РВСН в 2020 году будут проведены под непосредственным руководством командующего РВСН на территории Оренбургской и Иркутской областей.

В Минобороны напомнили, что в ушедшем году РВСН также провели более 200 учений, которые в том числе, предусматривали широкомасштабные маневры ракетных полков на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей. Как напомнили в Минобороны, в 2019 году было проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов.

"В течение года контрольными проверками и занятиями были охвачены все ракетные объединения, соединения и воинские части РВСН", - отметили в военном ведомстве. При этом особое внимание уделялось освоению современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Кроме того учения с соединениями мобильной группировки обязательно предусматривают интенсивные маневренные действия автономных пусковых установок ПГРК.

При этом, как отметили военные, значительное внимание уделялось охране и обороне объектов, ведению противодиверсионной борьбы, а также практике организации взаимодействия разнородных сил охраны и борьбы с диверсионными разведгруппами.


Иван Егоров

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  • В новости упоминаются
Проекты
2020-й год
Военные учения
ПГРК
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