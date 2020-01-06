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Интерфакс-АВН

Президент Кальюлайд объяснила, почему Эстонии постоянно требуется помощь союзников

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Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд
Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.
Источник изображения: www.belvpo.com

Таллин. 3 января. ИНТЕРФАКС - Успешная оборона Эстонии невозможна без помощи союзников и друзей, считает президент республики Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid).

"Эстонию следует защищать даже перед превосходящими силами противника, даже в ситуации, которая может показаться безнадежной, поскольку залогом успехов являются наши собственные воля, смелость и решительность. Вместе с тем, мы не должны забывать, что оборона Эстонии, учитывая наши небольшие размеры и местоположение, может быть успешной только с помощью наших союзников и друзей", - заявила глава государства в пятницу в приграничном с Россией городе Нарва на торжественном построении военнослужащих Сил обороны Эстонии и проходящих здесь службу в составе боевой группы НАТО британских солдат.

Выступая на церемонии по случаю столетия завершения Освободительной войны 1918-1920 годов, она подчеркнула: "Поддержание союзнических отношений требует труда и заботы от всех политиков, дипломатов и военных. В этом отношении время за последние сто лет не внесло ни одной коррективы. Без союзников мы не победили бы в Освободительной войне. Без союзников нам не обойтись и сегодня, когда на площади Пеэтри в Нарве в одной шеренге с военнослужащими Первой пехотной бригады стоят и британские военные".

28 ноября 1918 года в Эстонии началась Освободительная война, в ходе которой против Эстонской Республики сражались немецкий ландесвер, а также Советская Россия. Освободительная война продолжалась 402 дня. Эстония потеряла в этой войне более 6 000 человек, в том числе 3 588 непосредственно в ходе боевых действий.

3 января 1920 года в 10.30 вступило в силу перемирие между Эстонией и РСФСР. Оно было заключено до 10 января, но боевые действия больше не возобновлялись. 2 февраля в городе Тарту был подписан мирный договор, по которому Советская Россия первой признала независимость Эстонской Республики, по нему проходила до Второй мировой войны и граница между двумя государствами.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Эстония
Проекты
NATO
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