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Новое разведывательно-ударное подразделение в израильской армии

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в В АОИ создано подразделение нового типа

01.01.20 сайт АОИ [Армии обороны Израиля] опубликовал, что в составе армии создано подразделение нового типа, т.н. "Многомерное подразделение" ("hа-Йехида hа-Рав-Меймадит"). Решение о его создании в рамках новой многолетней программы развития АОИ (ТАРАШ - "Тохнит Рав-Шнатит") "Тнуфа" (2020-2024 гг.) принял НГШ АОИ генерал-лейтенант Авив Кохави ещё год назад, сразу после своего вступления в должность (15.01.19). Цель Кохави - реформа АОИ и её подготовка к полю боя будущего.

О новом подразделении известно пока очень мало. Ещё нет названия, символики, не опубликован номер. Известно, что подразделение подчиняется 98-й парашютно-десантной дивизии, а во главе стоит подполковник А. (т.е. подразделение соответствует батальону, по крайней мере на начальном этапе, а это значит - несколько сот бойцов). Ранее А. был командиром спецподразделения "Дувдеван" (и его продвижение было задержано на полтора года после инцидента гибели 20.03.18 бойца "Дувдеван", старшего сержанта Шахара Строга, от случайного выстрела его товарища по подразделению).

Ядро штаба и управления подразделением ("Гаръин hа-Мате вэ-hа-Мефкада") было создано ещё несколько месяцев назад, а 01.01.20 подразделение получило первых бойцов. В составе подразделения - бойцы различных разведбатов (парашютистов, "Голани" и НАХАЛь), разведрот бронетанковых войск, специального подразделния инженерных войск ЯАЛОМ, подразделения кинологов "Окец", подразделения "Дувдеван", лётчики (по-видимому на должностях авианаводчиков), штабные офицеры ВВС, офицеры разведки и связи, специалисты РЭБ и кибер-войны. Представителей ВМС в подразделении на данном этапе нет.

Также указывается, что на начальном этапе создания подразделения, во главе директората создания ("Минhелет hа-hакама") стоял полковник из ВВС. Подчёркивается, что подразделение получит свои собственные БПЛА и будет действовать в тесном сотрудничестве с ВВС. По крайней мере в первый год своего существования подразделение будет получать уже подготовленных бойцов из других подразделений, далее возможно его пополнение новобранцами сразу после призыва (что потребует создания собственной системы их обучения).

Подразделение не имеет аналогов в АОИ (а по некоторым источникам, и в мире, хотя на самом сайте АОИ подобное не сказано), а его создание не опирается на какую-либо ранее опробованную модель. Персонал подразделения должен уметь действовать на любом ТВД и в любом измерении, а его назначение - обнаружение, атака и уничтожение сил противника. Ещё одно значение - учебное. Накопление знаний, которые повлияют на штаты и организацию как самого подразделения, так и других подразделений АОИ. На 2020 г. запланированы основные организационные процессы и первые учения бойцов подразделения, для достижения соответствующего его задачам оперативного уровня.

В отличии от обычных подразделений АОИ, где принят однородный состав на уровне батальонов и даже бригад, и только на время учений и боевых действий формируются смешанные батальонные и бригадные боевые группы, новое подразделение будет изначально полностью интегрированным. Сплочение подразделения будет происходить постепенно, с учётом многомерности и интеграции представителей разных родов войск и видов ВС. Структура и штаты подразделения не имеют аналогов в АОИ. Вооружение - частично уже существующее в других частях, но будут и системы специальной разработки для нужд подразделения.

У НГШ есть 10 задач в рамках "Тнуфа", которые он курирует лично. Одна из них - создание данного подразделения, как локомотив инноваций всей АОИ. Подразделение будет работать параллельно в рамках нескольких других программ, созданных или создаваемых в рамках "Тнуфа", в т.ч. Управление ШИЛОАХ и Директорат целей ГШ. ШИЛОАХ среди прочего разрабатывает новые межвидовые тактики ведения войны, используя методики, принятые в академии и промышленности. Например, подразделение может проверить на практике в поле, в рамках тренировок и учений, некую теоретическую идею, выдвинутую ШИЛОАХ.

Подразделение будет иметь определённые возможности, существующие сегодня на уровне дивизии. Кроме того, она будет иметь микро-тактические возможности, на основе тактик и знаний, имеющихся в АОИ в спецподразделениях.

Дополнительный комментарий - на ЖЖ Давида в статье "Вооруженным глазом".

Подполковник А., в период командования "Дувдеван".

Тактический БПЛА (нет связи фото с подразделением).

Ссылки:

  1. Обнаружение, атака и уничтожение противника на любом ТВД: подобного подразделения не было в АОИ - до сих пор, сайт АОИ, 01.01.20.
  2. Новая сила в АОИ: многомерное подразделение, israeldefense, 01.01.20.
  3. С БПЛА и бойцами разведподразделений: новое подразделение АОИ, ynet, 01.01.20.
  4. АОИ начала создание нового боевого подразделения, интегрирующего возможности разных видов ВС, maariv, 01.01.20.
  5. Лётчики, подрывники и пехотинцы: новое подразделение, которое изменит поле боя будущего, walla, 01.01.20.
  6. Новое подразделение, которое изменит поле боя, 7- канал, 01.01.20.
  7. В ЦАХАЛ появится новое спецподразделение, mignews, 01.01.20.
  8. Армия "оккупантов" представила новый спецназ. Обзор арабских СМИ, newsru, 02.01.20.
  9. Обсуждение на Фреш.
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Страны
Израиль
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
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