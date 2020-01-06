Польша возглавила «антироссийские» силы НАТО

С января 2020 года Польша взяла на себя командование оперативными силами очень высокой готовности НАТО. Вчера, 2 января, портал defence24.pl сообщил о том, что ВС Польши будут руководить силами VJTF (Very High Readiness Joint Task Force), созданными для сверхбыстрого реагирования на военные угрозы.

Подразделения VJTF были организованы в 2014 году для противодействия России. Помимо поляков, в их состав входят военные из Болгарии, Чехии, Венгрии, Италии, Литвы, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Словакии, Турции и Великобритании.

Польский военнослужащий на фоне флагов Польши, США и НАТО Источник изображения: planoinformativo.com

«Совместные оперативные силы очень высокой готовности (VJTF), то есть наше острие, — это значительный вклад в совместную оборону и серьёзная демонстрация возможностей Польши. Эти силы можно мгновенно развёртывать для обороны любой страны-союзницы перед любой угрозой», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В «антироссийские» силы входят около 6000 военнослужащих, в том числе около 3000 из Польши. Ключевой задачей подразделений VJTF является развёртывание в течение 48-72 часов на территории любой из стран НАТО, а также удержание позиций до 30 дней, пока не подоспеют силы «второй линии обороны».