Войти
Военное обозрение

Беспилотники на море. Знает ли американский флот, что разрабатывает?

98
0
0

Источник изображения: DARPA

Глава Командования сил флота США (U.S. Navy’s Fleet Forces Command) приказал приступить к разработке концепции надводных беспилотных кораблей. Речь идёт о концепции операций для крупных и средних беспилотных надводных судов, передаёт из Вашингтона портал DefenseNews.

Суть в том, что надводный флот перейдёт к практическому этапу выработки концепции «организации, комплектования, обучения, оснащения, поддержки, внедрения и оперативной интеграции» беспилотных надводных кораблей.

На то выделяются деньги (суммы, правда, пока не уточняются).

Новость поступила «после долгой битвы с Конгрессом за обеспечение финансирования» этих самых беспилотных надводных кораблей, отмечает издание. Надо заметить, господа конгрессмены выразили изрядный скептицизм по поводу того, что военно-морской флот вообще «знает достаточно» о том, что он разрабатывает, чтобы оправдать финансирование.

И всё-таки в конечном счете флоту были выделены средства для приобретения двух больших беспилотных надводных кораблей. Правда, Конгресс США запретил командованию оснащать эти корабли установками вертикального пуска, как военные планировали ранее.

Концепции операций (CONOPS) предназначены для выявления «начальной эксплуатационной способности» для средних и крупных беспилотных кораблей, а уж потом и для определения того, для чего эти платформы будут предназначены.

Предварительно это выглядело так: средний надводный беспилотник — это судно, способное перевозить различные модульные грузы. Большой надводный беспилотник обладал бы установкой вертикального пуска.

Средние беспилотные надводные корабли первоначально должны были сосредоточиться на разведывательных и наблюдательных операциях, а также на радиоэлектронной борьбе, а крупные беспилотные корабли — на надводных боевых действиях и ударных миссиях.

Командование поручило группе специалистов изучить ряд вопросов: контроль за платформами, проблемы с совместимостью и коммуникациями; базирование; техническое обслуживание и поддержка новых платформ; необходимость того или иного оборудования (от датчиков и компьютеров до вспомогательных систем), обучение и квалификация персонала для поддержки беспилотных операций. Группе поручено подготовить первый проект к февралю 2020 года, а окончательный проект — к сентябрю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
2020-й год
ИТ
Похожие новости
01.07.2019
Гиперзвуковой кулак Поднебесной
13.12.2017
Военные новости: Пентагону не хватает футурологов
11.12.2017
Американский "Статус-6". США готовят ответ российской ядерной торпеде
23.10.2013
Нет средств – нет и ноу-хау
23.10.2012
И снова о перспективных разработках DARPA
22.02.2012
Как выбраться из технологического тупика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м