Беспилотники на море. Знает ли американский флот, что разрабатывает?

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Глава Командования сил флота США (U.S. Navy’s Fleet Forces Command) приказал приступить к разработке концепции надводных беспилотных кораблей. Речь идёт о концепции операций для крупных и средних беспилотных надводных судов, передаёт из Вашингтона портал DefenseNews.

Суть в том, что надводный флот перейдёт к практическому этапу выработки концепции «организации, комплектования, обучения, оснащения, поддержки, внедрения и оперативной интеграции» беспилотных надводных кораблей.

На то выделяются деньги (суммы, правда, пока не уточняются).

Новость поступила «после долгой битвы с Конгрессом за обеспечение финансирования» этих самых беспилотных надводных кораблей, отмечает издание. Надо заметить, господа конгрессмены выразили изрядный скептицизм по поводу того, что военно-морской флот вообще «знает достаточно» о том, что он разрабатывает, чтобы оправдать финансирование.

И всё-таки в конечном счете флоту были выделены средства для приобретения двух больших беспилотных надводных кораблей. Правда, Конгресс США запретил командованию оснащать эти корабли установками вертикального пуска, как военные планировали ранее.

Концепции операций (CONOPS) предназначены для выявления «начальной эксплуатационной способности» для средних и крупных беспилотных кораблей, а уж потом и для определения того, для чего эти платформы будут предназначены.

Предварительно это выглядело так: средний надводный беспилотник — это судно, способное перевозить различные модульные грузы. Большой надводный беспилотник обладал бы установкой вертикального пуска.

Средние беспилотные надводные корабли первоначально должны были сосредоточиться на разведывательных и наблюдательных операциях, а также на радиоэлектронной борьбе, а крупные беспилотные корабли — на надводных боевых действиях и ударных миссиях.

Командование поручило группе специалистов изучить ряд вопросов: контроль за платформами, проблемы с совместимостью и коммуникациями; базирование; техническое обслуживание и поддержка новых платформ; необходимость того или иного оборудования (от датчиков и компьютеров до вспомогательных систем), обучение и квалификация персонала для поддержки беспилотных операций. Группе поручено подготовить первый проект к февралю 2020 года, а окончательный проект — к сентябрю.