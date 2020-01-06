Более 150 российских спутников находятся на орбите

В командном пункте управления глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС) в главном испытательном космическом центре имени Г.С.Титова в городе Краснознаменск Московской области.

Военные управляют 70% из них

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Свыше 150 космических аппаратов работают в настоящее время в составе российской орбитальной группировки, сообщает Минобороны РФ.

"В составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 150 космических аппаратов различного назначения", - сказали в министерстве.

Там отметили, что в 2019 году дежурные силы Главного испытательного космического центра (ГИКЦ) имени Г.С.Титова с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, "около 70% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС".

"В 2019 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение запусков 20 российских космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный", - сообщили в Минобороны.

Из 20 аппаратов девять приняты на управление ГИКЦ имени Г.С.Титова.

В министерстве также рассказали, что в 2019 году в воинские части Центра поступило около 20 современных и перспективных измерительных средств. В настоящее время активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

"В настоящее время ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ им.Г.С.Титова", - сказали в Минобороны РФ.