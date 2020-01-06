Берут числом: американских морпехов сравнили с российскими

В США сравнили российскую и американскую морскую пехоту

Морская пехота России оказалась на втором месте в мире по версии СМИ США, уступив только американским морпехам. По мнению составителей рейтинга, российские морские пехотинцы - профессиональные и эффективные бойцы, проявившие себя в гражданской войне в Сирии против террористов. Морпехи РФ обошли своих британских, южнокорейских и китайских коллег.

Российская морская пехота оказалась одной из наиболее боеспособных во всем мире. Как сообщает журнал The National Interest, морпехи из РФ уступили в рейтинге только американским коллегам.

Корпус морской пехоты США (USMC) - один из самых многочисленных родов войск в мире. По состоянию на 2017 год в рядах USMC служили 186 тыс. морских пехотинцев, еще порядка 38 тыс. морпехов находились в резерве. Подготовка морпехов - самая сложная и изнурительная во всех американских Вооруженных силах, отмечает издание.

Морпехи России, как и заокеанские коллеги, специализируются на сложных десантно-штурмовых операциях. В статье их называют «высококвалифицированными и эффективными бойцами». Отдельно составители рейтинга выделяют участие российских морпехов в сирийской кампании против террористов.

На третьем месте - Королевская морская пехота Великобритании. Хотя ее численность всего около 7 тыс. легковооруженных человек, бойцы этого рода войск специализируются на морских операциях, глубоких рейдах в тыл противника и операциях в экстремальных погодных условиях - за Полярным кругом.

Четвертое место заняла южнокорейская морская пехота ROKMC. В ее рядах служат 29 тыс. солдат и офицеров. Обучение морпехов Южной Кореи проводят инструкторы из США по американским стандартам.

Наконец, пятое место отдали морпехам из Китая - PLANMC. После реструктуризации численность китайской морской пехоты возросла троекратно - до 30 тыс. штыков. Однако реального боевого опыта у китайских морпехов нет.

Морская пехота в России была создана 16 ноября 1705 года (27-го ноября по новому стилю) - император Петр Великий подписал указ о создании полка «морских солдат». В это время Россия воевала со Швецией в Северной войне.

При этом на протяжении более чем двухсот лет истории Российской Империи военные части, схожие по функциям с морской пехотой, регулярно исчезали и создавались вновь. В Советской России ситуация осталась схожей - части морпехов формировались в зависимости от текущей необходимости.

Фактически, указ о создании морской пехоты в рядах вооруженных сил СССР был подписан 7 июня 1963 года - когда 336-й гвардейский мотострелковый полк 120-й гвардейской мотострелковой дивизии был переформирован в 336-й гвардейский отдельный полк морской пехоты Балтийского флота.

Численность российских морпехов составляет от 12,5 тыс. человек до 35 тыс. человек - по неофициальным отечественным данным и сведениям зарубежных исследователей.

Журнал The National Interest не в первый раз по достоинству оценивает боевые качества российских войск. В конце декабря артиллерия Армии России была названа экспертами издания более сильной, чем американская. Из-за большого внимания к боевой авиации артиллерия Вооруженных сил США стала уступать российским коллегам.

В конце сентября 2018 года National Interest сообщил, что Москва начала модернизацию «бога войны» - артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые возможности самоходного миномета «Тюльпан» и крупнокалиберной гаубицы «Пион».

«Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком опыте познакомилось бы с их мощью, если бы холодная война переросла в горячую», - говорится в статье.

При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее, специалисты предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов в сравнении с ракетами.

В сфере новейших вооружений Россия и вовсе оказалась впереди планеты всей - аналогов гиперзвуковых комплексов, представленных президентом РФ Владимиром Путиным, западные страны по-прежнему не сумели построить. Презентация оружия Путиным вызывала огромный резонанс в России и мире, и в вооруженных силах США признали, что защиты от гиперзвукового оружия у них на данный момент нет. При этом спустя год, 20 февраля 2019 года, Путин в своем послании сообщил о новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон».

«Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете «Циркон», - заявил президент. Путин отметил, что скорость «Циркона» достигает 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Иван Апулеев