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Военное обозрение

Поступления и потери украинской военной авиации за 2019 год

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Источник изображения: topwar.ru

В издании Ukrainian Military Pages появилась информация по пилотируемым летательным аппаратам, находящимся на балансе государственных структур по обеспечению безопасности и обороны Украины. Были проанализированы данные о поступлениях и потерях самолетов и вертолетов различных силовых структур.

Сообщается, что на баланс Военно-воздушных сил и армейской авиации Сухопутных войск поступило 15 самолетов и 4 вертолета. Потери составили три вертолета и один учебно-тренировочный самолет. Речь о Ми-2МСБ, Ми-8 и L-39.

3 вертолета и один транспортный самолет Ан-2 получили Военно-морские силы. Национальную гвардию пополнили одним многоцелевым вертолетом. Еще два многоцелевых вертолета получило МЧС.

Среди авиации "пополнения" - 2 Су-27, один бомбардировщик Су-24М, один модернизированный штурмовик Су-25М, два транспортника Ил-76МД.

Так как издание использовало информацию из открытых, прежде всего официальных, источников, то все количественные показателям следует понимать «как минимум». Еще нужно учесть, что ни один из поступивших на баланс летательных аппаратов не является новым. Военные получили отечественную отремонтированную и в некоторых случаях модернизированную технику. Остальные структуры закупали самолеты и вертолеты за рубежом, причем бывшие в употреблении и прошедшие капремонт перед продажей.

Кроме того, военные получили большое количество беспилотных летательных аппаратов, в частности, турецких.

На перспективу Минобороны Украины рассматривает возможность закупки самолетов и вертолетов производства США и Бразилии.

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