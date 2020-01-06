Морская пехота России попала в мировой топ по версии американских СМИ

Пятёрку стран с лучшими подразделениями морской пехоты назвало американское издание The National Interest.

В список лучших военно-морских сил вошли:

Корпус морской пехоты США USMC. Издание отмечает, что численность американского корпуса превосходит в несколько раз контингент морской пехоты других государств. В 2017 году USMC насчитывал около 186 тысяч действующих морских пехотинцев и около 38 тысяч резервистов. Американская морская пехота располагает некоторыми уникальными системами вооружения, включая самолёт с наклонным винтом Osprey.

Морская пехота России. Подразделения российской морской пехоты оснащены бесшумными автоматами «Вал», а также снайперскими винтовками «Винторез». Сильнейшим подразделением российским подразделением этого рода войск названа 61-я отдельная бригада морской пехоты.

Королевская морская пехота Великобритании. Морская пехота Великобритании состоит из небольших подразделений. Используемая техника также отличается компактностью и мобильностью. Это можно сказать и об используемых бронеавтомобилях Jackal и Land Rover Wolf, и о комплексе стрелкового оружия SA80.

Корпус морской пехоты Республики Корея ROKMC. Южнокорейский корпус морской пехоты является относительно молодым - он был создан в 1949 году. Специалисты США участвовали в создании этого корпуса, а также в обучении южнокорейских пехотинцев, поэтому ROKMC во многом похож на USMC.

Морская пехота Китайской Народной Республики. Подразделения китайской морской пехоты насчитывают около 30 тысяч военнослужащих. У этих подразделений нет боевого опыта, однако руководство Китая старается компенсировать его недостаток с помощью военных учений, проводимых в сотрудничестве военно-морским флотом России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года эксперт Кристофер Мотт в статье для издания The National Interest заявил, что в долгосрочной перспективе руководство США должно делать ставку на военно-морские, а не сухопутные силы.