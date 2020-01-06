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Вьетнамская армия с благодарностью вспоминала советский «катер с пушкой»

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Источник изображения: vpk-news.ru

На недавних мероприятиях, посвященных годовщине создания Вьетнамской народной армии, продемонстрировали ставшую очень редкой модификацию легендарного советского плавающего танка ПТ-76.

Речь идет о самом первом варианте - Объекте 740, выпускавшемся с 1951 по 1957 годы. Его можно опознать, в частности, по щелевому дульному тормозу 76-мм нарезной пушки Д-56Т.

Боекомплект такого орудия - 40 снарядов. Имеется также 7,62-мм спаренный пулемет СГМТ с запасом в одну тысячу пуль. На некоторых образцах в качестве зенитных монтировали советские крупнокалиберные ДШК.

На танк был установлен 240-сильный дизельный двигатель В-6. По суше он развивает скорость до 44 км/ч, а по воде - до 10 км/ч. Этот «катер с пушкой» обладает прекрасной проходимостью. Во время вьетнамской войны американские военнослужащие, которым не повезло встретиться с такими гусеничными машинами, называли их «призрачными танками», поскольку во время боя они могли появиться там, где не ожидалось применение бронетехники.

К тому же, как оказалось, «семьдесят шестые» очень трудно было подбить имевшимися на вооружении армии США одноразовыми гранатометами M72.

А вот пушки ПТ-76 были способны бороться не только с легкой техникой: отважным вьетнамским танкистам порой удавалось выводить из строя даже 45-тонные средние М-48 Patton III.

Кроме самой первой версии, отмечает РГ, вьетнамцы получили из СССР и более современные модификации плавающих танков. Всего, по разным оценкам, в настоящее время на вооружении ВНА остаются около трех сотен таких машин.

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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
M72 LAW
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