Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Американские эксперты пофантазировали на тему российских самолетов 6-го поколения.

Издание Military Watch составило что-то вроде рейтинга самолетов будущего России. Практически все они существует пока что лишь в воображении авторов, и все же они постарались подвести техническое обоснование под каждую модель.

Вначале эксперт отмечает, что в течение последних 20 лет в ВКС РФ были сосредоточены на модернизации советских самолетов. Например, Су-35, МиГ-29СМТ и Ту-22М3М. Но по мере развития ВВС у вероятных противников, российский оборонный сектор все больше вкладывается в разработку самолетов нового поколения. Многие из этих амбициозных проектов, похоже, созданы с нуля.

ПАК ДА

Итак, первый и единственный не воображаемый в этом списке - перспективный ракетоносец ПАК ДА. Его обозреватель характеризует как ответ России на американский B-21 Raider и китайский H-20, а также достойного преемника Ту-160М.

Ожидается, что он совершит свой первый полет не позднее 2025 года. Автор утверждает, что бомбардировщик будет использовать широкий спектр боеприпасов, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.

Остается неясным, сможет ли он выполнять тактические функции, такие как охота за кораблями, и использовать ракеты "воздух-воздух", как это сможет делать американский B-21. чтобы восстановить явное качественное преимущество России в этой области.

МиГ-36

Под ним автор подразумевает усовершенствованный вариант среднего истребителя МиГ-29 с возможностями радиолокационного уклонения.

Предполагается, что в самолет будут интегрированы многие технологии из МиГ-35. Это истребитель поколения 4++.

Проект, по мнению эксперта, напоминает программу Boeing F-15 Silent Eagle, нацеленную на превращение самолета в невидимку. Вероятно, МиГ-36 унаследует двигатели МиГ-35, мощный набор датчиков, низкие требования к техническому обслуживанию и доступ к боеприпасам следующего поколения, таким как гиперзвуковая ракета Р-37М. Акцент на скрытность может сделать истребитель особо привлекательным для зарубежных клиентов.

МиГ-41

Эта гипотетическая модель, по версии автора, концептуально сочетает в себе преимущества советских перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31, но значительно совершенствует их за счет технологий следующего поколения.

Достоинством МиГ-25 была способность работать на экстремальных скоростях, превышающих 3 Маха, и на высотах, приближающихся к 30 километрам. Это делало его почти неуязвимым для подавляющего большинства зенитного оружия и позволяло запускать ракеты класса "воздух-воздух" с добавленной кинетической энергией. Самолеты были идеальными для перехвата вражеских бомбардировщиков и летающих разведчиков, таких как U-2 и SR-71.

МиГ-31 не был способен достигать таких скоростей и высот, зато обладал чрезвычайно мощным набором датчиков и богатым арсеналом боеприпасов. Он мог с высокой точностью поражать цели на экстремальных дистанциях ракетами Р-33, предназначенными для перехвата не только самолетов, но и крылатых ракет.

МиГ-41, полагает автор, будет гиперзвуковым самолетом, способным превышать скорость в 5 Маха. При этом его оснастят очень мощными датчиками и дальними гиперзвуковыми боеприпасами. Самолет сможет работать на высотах, значительно превышающих высоты МиГ-25, летать в ближнем космосе и угрожать вражеским спутникам.

Су-60

Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии. Однако многочисленные заявления российских военных источников, в том числе Министерства обороны РФ, указывают на то, что программа Су-57 рассматривается как долгосрочная инвестиция. А значит ее базовый самолет будет значительно улучшен в ближайшие годы, поскольку технологии следующего поколения продолжают развиваться.

Самолет задуман как истребитель превосходства в воздухе шестого поколения, способный значительно опережать нынешнюю конструкцию Су-57. Здесь журналист проводит аналогию с Су-35, который был введен в эксплуатацию в 2014 году и стал намного более совершенным, чем Су-27, ставший его основой.

"Судя по прецедентам, установленным другими российскими истребителями, Су-57, вероятно, будет переименован по мере разработки.

Як-150

"Российские военные источники и государственные СМИ подтвердили, что в настоящее время ведутся работы над истребителем следующего поколения, способным к вертикальной посадке - преемником Як-141", - пишет обозреватель. Эта разработка достигла стадии прототипа еще накануне распада Советского Союза. Но последовавший за этим экономический кризис вынудил приостановить проект.

Между тем Як-141 был самым продвинутым истребителем, способным к вертикальному взлету, из когда-либо созданных. Такие возможности находят применение как в ВМС, так и в ВВС.

Россия планирует построить как минимум два тяжелых десантных корабля-амфибии, которые могут служить легкими авианосцами водоизмещением от 20 000 до 35 000 тонн. Первые два из них будут заложены на крымских верфях в 2020 году. Они смогут функционировать в качестве авианосцев только после того, как станут доступны специализированные реактивные самолеты с вертикальной посадкой.

Россия унаследовала сильную технологическую базу от Советского Союза. А значит условный Як-150 может включать в себя ряд характеристик, не свойственных Як-141, в том числе уменьшение радиолокационного профиля, радар с активной фазированной антенной решеткой и новые боеприпасы. В частности гиперзвуковая ракета класса "воздух-воздух" Р-37M.

Олег Корякин