"Жестоко отомстим": США убили иранского генерала

Пентагон взял ответственность за убийство иранского генерала в Багдаде

США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, нанеся ракетный удар по приказу президента Дональда Трампа. Командующий элитными силами иранского спецназа «Кудс» якобы активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и солдат. В Тегеране уже пообещали отомстить, ООН сомневается в законности этого убийства.

Ракетный удар, убивший Касема Сулеймани, иранского командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона, передает РИА «Новости».

Цель операции - предотвратить нападения со стороны Ирана. «Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на дипломатов и военнослужащих США в Ираке и по всему Ближнему Востоку», - заявили в Пентагоне.

Кроме того, генерал Сулеймани якобы ответственен за нападения на базы американцев в Ираке и атаку на посольство США в Багдаде, произошедшую несколько дней назад.

Удар возмездия наносили американские вертолеты. Вместе с Касемом Сулеймани от взрыва американской ракеты погибли пятеро шиитских ополченцев и «двое гостей генерала». Среди убитых - заместитель командира шиитов Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в нападении на посольство.

После спецоперации подразделения иракского антитеррора и военные армии Ирака окружили «зеленую зону» Багдада, закрыв все въезды и выезды. В этом районе располагаются международные объекты и правительственные здания.

Ликвидация Сулеймани вызвала бурную международную реакцию. Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности при верховном лидере Ирана Мохсен Резаи пообещал, что Тегеран отомстит американцам за убийство генерала.

«Погибший смертью мученика Касем Сулеймани присоединился к своим братьям, жестко отомстим США», - написал Резаи на своей странице в Twitter.

Государственный телеканал IRINN транслирует кадры с генералом Сулеймани, недавнее интервью с ним и молитвы «за упокой мученика».

Кроме того, посол Швейцарии в Тегеране, представляющий интересы США, был вызван иранскими властями. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство в Багдаде «актом международного терроризма» со стороны США, а также «глупой эскалацией». Он также заявил, что генерал Сулеймани был одним из наиболее эффективных борцов с исламским терроризмом на Ближнем Востоке.

В ООН сомневаются в законности целенаправленного убийства иранского генерала. «Убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса являются, вероятнее всего, незаконными и нарушают международное законодательство в области прав человека», - указала спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.

Она подчеркнула, что убийство в отсутствие каких-либо боевых действий и с использованием любых средств для атаки с воздуха «почти никогда не будет законным».

Стоит отметить, что администрация США не стала уведомлять конгресс об операции против Сулеймани. Как пояснил глава комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгел, этот удар «был проведен без уведомления или консультаций».

Сам президент США Дональд Трамп после сообщений об убийстве генерала Сулеймани опубликовал в Twitter флаг США без какой-либо подписи.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в свою очередь заявил, что убийство иранского генерала в Багдаде предвещает новые столкновения американских военных с шиитским ополчением.

«Это очень тяжелая новость. Наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев", - отметил сенатор. Он также подчеркнул, что «войны очень легко начинать, но очень трудно заканчивать».

Иранский генерал Касем Сулеймани родился в 1957 году в бедной семье крестьян. К Корпусу стражей исламской революции присоединился в возрасте 22 лет, имея только среднее образование. В конце девяностых стал командовать подразделением спецназа «Кудс», заниматься военной разведкой и диверсиями за пределами Ирана.

В 1999 году Сулеймани жестко подавил студенческие волнения в Тегеране. Тогда погибли более 10 человек, арестованы были до полутора тысяч манифестантов. В 2007 году Сулеймани был внесен в санкционный список ООН - ему был запрещен выезд из Ирана.

Весной 2019 года иранский генерал оказался также вместе с остальным КСИР в списке иностранных террористических организаций - по версии администрации США. Источники, близкие к ЦРУ, называли Сулеймани «одним из самых важных людей» на Ближнем Востоке. Считается, что именно генерал Сулеймани был одним из тех, кто убедил Россию вмешаться в сирийский конфликт, поддержав правительство Башара Асада.

По данным Reuters, Сулеймани описал Москве сценарий военных действий в Сирии и убедил российское руководство в том, что ситуация в стране еще не полностью вышла из-под контроля и в конфликте остается возможность перехватить инициативу в свои руки.

Иван Жуковский