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ТАСС

На вооружение сухопутных войск поступит более 300 единиц танков, бронетранспортеров и БМП

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Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года
Танки Т-80БВМ из состава 200-й ОМБ СФ. Фото ноябрь 2019 года.
Источник изображения: topwar.ru

Поставки будут выполняться в рамках исполнения гособоронзаказа

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ получат в 2020 году свыше 300 единиц бронетанковой техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, распространенном в пятницу.

"В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступит в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в подразделения поступят танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, а также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ. Поставки будут выполняться в рамках исполнения гособоронзаказа.

"Предприятия оборонно-промышленного комплекса передадут Минобороны России современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах", - уточнили в Минобороны.

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