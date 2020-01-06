Опыт по доработке УБС Як-130 может использоваться применительно к Су-57

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Постановка на вооружение ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 перенесена с конца 2019 года на год наступивший. Причиной, как известно, стали неудачные приёмно-сдаточные испытания боевой машины в Хабаровском крае.

Как уже сообщалось, пилот на высоте примерно 8 тыс. метров потерял контроль над самолётом, Су-57 начал терять высоту, а затем вошёл в штопор. Пилот осуществил катапультирование на высоте 2 километров. Самолёт упал и практически полностью сгорел.

Предположение экспертов связано с тем, что причиной падения истребителя нового поколения могли стать проблемы с хвостовым оперением, так как осуществление приёмно-сдаточных испытаний осуществлялось на «предельных режимах полёта». Официальных комментариев на этот счёт нет.

Приёмно-сдаточные испытания по ГОСТ 15.309-98, принятому Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 28 мая 1998 г. (в РФ введёт ровно 20 лет назад – в январе 2000 года):

...проводят с целью контроля соответствия продукции требованиям стандартов, установленным для данной категории испытаний, а также контрольному образцу или образцу-эталону (если они предусмотрены в стандартах) для определения возможности приёмки продукции.

В том же документе отмечается, что в случае отрицательных итогов испытаний производитель занимается выявлением причин возникновения дефектов и работами по их устранению. Что логично.

В пункте 6.11 отмечаются параметры по окончательно забракованной продукции.

«На улице» противников России, безусловно, был бы всеобщий и глобальный праздник, если бы упомянутый пункт 6.11 сработал.

Но у российских производителей авиационной техники есть накопленный опыт по выявлению причин возникновения проблем на новейших самолётах. В качестве примера можно привести кропотливую работу над УБС Як-130. По ряду причин, в том числе связанных с двигателями этих учебно-боевых самолётов, с момента начала опытной эксплуатации Як-130 было зафиксировано несколько аварийных ситуаций. Первая – в июне 2006 года, когда УБС рухнул под Рязанью. Затем были инциденты в 2010, 2014, несколько – в 2017, в 2018 годах, включая и случаи с выполнением полётов на предсерийных образцах. В итоге разработчик (ОКБ Яковлева) и производитель внесли серию конструктивных изменений в конструкцию самолёта, усовершенствовали двигатели, и Як-130, на который первоначально жалобы поступали от самих лётчиков, был «доведён до ума».

В этой связи можно констатировать, что аналогичный опыт доработке новейшего самолёта может использоваться и применительно к Су-57. При этом важно, чтобы в очередной раз не возникло идеи форсировать события: например, осуществить поставку самолётов в ВКС РФ к определённой дате.