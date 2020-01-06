Войти
Военное обозрение

Опыт по доработке УБС Як-130 может использоваться применительно к Су-57

124
0
0

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

Постановка на вооружение ВКС России истребителей пятого поколения Су-57 перенесена с конца 2019 года на год наступивший. Причиной, как известно, стали неудачные приёмно-сдаточные испытания боевой машины в Хабаровском крае.

Как уже сообщалось, пилот на высоте примерно 8 тыс. метров потерял контроль над самолётом, Су-57 начал терять высоту, а затем вошёл в штопор. Пилот осуществил катапультирование на высоте 2 километров. Самолёт упал и практически полностью сгорел.

Предположение экспертов связано с тем, что причиной падения истребителя нового поколения могли стать проблемы с хвостовым оперением, так как осуществление приёмно-сдаточных испытаний осуществлялось на «предельных режимах полёта». Официальных комментариев на этот счёт нет.

Приёмно-сдаточные испытания по ГОСТ 15.309-98, принятому Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 28 мая 1998 г. (в РФ введёт ровно 20 лет назад – в январе 2000 года):

...проводят с целью контроля соответствия продукции требованиям стандартов, установленным для данной категории испытаний, а также контрольному образцу или образцу-эталону (если они предусмотрены в стандартах) для определения возможности приёмки продукции.

В том же документе отмечается, что в случае отрицательных итогов испытаний производитель занимается выявлением причин возникновения дефектов и работами по их устранению. Что логично.

В пункте 6.11 отмечаются параметры по окончательно забракованной продукции.

«На улице» противников России, безусловно, был бы всеобщий и глобальный праздник, если бы упомянутый пункт 6.11 сработал.

Но у российских производителей авиационной техники есть накопленный опыт по выявлению причин возникновения проблем на новейших самолётах. В качестве примера можно привести кропотливую работу над УБС Як-130. По ряду причин, в том числе связанных с двигателями этих учебно-боевых самолётов, с момента начала опытной эксплуатации Як-130 было зафиксировано несколько аварийных ситуаций. Первая – в июне 2006 года, когда УБС рухнул под Рязанью. Затем были инциденты в 2010, 2014, несколько – в 2017, в 2018 годах, включая и случаи с выполнением полётов на предсерийных образцах. В итоге разработчик (ОКБ Яковлева) и производитель внесли серию конструктивных изменений в конструкцию самолёта, усовершенствовали двигатели, и Як-130, на который первоначально жалобы поступали от самих лётчиков, был «доведён до ума».

В этой связи можно констатировать, что аналогичный опыт доработке новейшего самолёта может использоваться и применительно к Су-57. При этом важно, чтобы в очередной раз не возникло идеи форсировать события: например, осуществить поставку самолётов в ВКС РФ к определённой дате.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Як-130
Компании
ОКБ им. Яковлева
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
26.08.2013
Стратегия «Рособоронэкспорта»
27.03.2013
Страны АТР являются ключевым рынком для военной и гражданской продукции ОАК - Михаил Погосян
16.08.2012
ВВС: прошлое, настоящее и будущее...
15.06.2011
ОАК: перестройка на взлете
23.04.2008
Умной машине пилот не нужен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м