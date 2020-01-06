В ВВС США собираются использовать F-35A для имитации китайских истребителей J-20

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Военный бюджет США на 2020 год предусматривает финансирование программы по содержанию и развитию так называемой эскадрильи «агрессоров», входящей в американские военно-воздушные силы. Речь идёт об эскадрилье, в задачи которой входит имитация боевой авиации противников США. Это подразделение ВВС США, в котором самолёты могут перекрашиваться в цвета ВКС РФ или ВВС Китая.

Американский военный эксперт Тайлер Рогоуэй отмечает, что эскадрилью собираются пополнить истребителями пятого поколения. Для чего?

Дело в том, что в США действует программа по отработке действий военными лётчиками на случай боевого контакта с авиацией противника. По словам Тайлера Рогоуэя, истребители пятого поколения в составе эскадрильи «агрессоров» (существующая 64-я и формирующаяся 65-я эскадрильи) помогут американским лётчикам накопить опыт на случай, например, потенциального контакта с китайскими J-20. Это истребители 5-го поколения ВВС НОАК, число которых у Китая становится всё больше, причём уже и с двигателями собственного производства.

В Соединённых Штатах сообщают о том, что Пентагон собирается реализовать планы по отправке на авиабазу Неллис, где базируются эскадрильи «агрессоров», девяти ранних серийных истребителей пятого поколения F-35A. Эти самолёты собираются добавить к десяткам имеющихся F-16 различных модификаций, которые в ходе тренировок играют роль самолётов иностранных государств, включая истребители ВКС России.

Окончательное формирование новой эскадрильи в ВВС США намечено на 2022 год. Однако F-35A ранних версий планируется начинать эксплуатировать в качестве самолётов «противника» сразу же после переброски на авиабазу Неллис и после создания характерной для ВВС НОАК расцветки. В частности, планируется провести анализ работы радаров с АФАР, отработать осуществление маневров в воздухе и др. "на случай контакта с китайскими J-20".

В Китае на данный момент на такие планы США использовать F-35 для имитации с их помощью истребителей J-20 в тренировках американских лётчиков пока не отреагировали.