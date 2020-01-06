Войти
Российская газета

В августе под Астраханью пройдут боевые стрельбы С-400

87
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Астраханской области на полигоне Ашулук в августе состоятся боевые пуски зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Стрельбы будут проводить подразделения противовоздушной обороны из Поволжья.

По словам командира 76-й дивизии ПВО Центрального военного округа генерал-майора Сергея Тихонова, всего в 2020 году планируется провести более 30 крупных мероприятий боевой подготовки. Особое внимание уделяется освоению тактических приемов по отражению массированных налетов авиации и ударов крылатыми ракетами, полученных в ходе учений "Центр-2019".

Напомним, "Триумф" на дальности до 400 километров способен поражать аэродинамические цели, а на дальности - до 60 километров баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до десятков километров.

Каждая установка С-400 может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс "Триумф" может не только стрелять, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-300, Панцирь-С1, Тор-М1.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Тор-М1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Военные учения
Тор ЗРК
Похожие новости
06.06.2018
Ни шагу назад. Как Россия укрепляет оборону западных рубежей
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
13.01.2014
Итоги 2013 года: перевооружение, сотрудничество и развитие
21.11.2011
На задворках войсковой ПВО: в чем причина ее развала
03.03.2008
Частокол противовоздушной обороны. Повышенный спрос в России и за рубежом на системы ПВО стимулирует развитие производственных мощностей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м