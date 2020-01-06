Спикер Палаты представителей американского Конгресса Пелоси назвала убийство иранского военачальника провокационным актом

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Ненси Пелоси - спикер Палаты представителей Конгресса США - считает, что убийство по приказу президента Дональда Трампа командующего подразделением "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани является провокационным актом, который ставит под угрозу безопасность американских граждан.

"Высшим приоритетом американских лидеров является защита американских жизней и интересов. Мы не можем подвергать опасности жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, совершая провокационные и непропорциональные действия", - говорится в распространенном заявлении Пелоси.

Она добавила, что "сегодняшний авиаудар может спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия".

По ее словам, операция по уничтожению Сулеймани была проведена "без консультаций с Конгрессом".

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Операция по его уничтожению в Ираке была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.