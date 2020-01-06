Российские Сухопутные войска в 2020 году получат модернизированные танки Т-90 и Т-72Б3М, БМП и БТР

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2020 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил РФ", - сказали в Минобороны.

В частности, в подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М.

Также поступят танки Т-90М, на вооружении которых находится 125-мм гладкоствольная орудие - пусковая установка. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения.

В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.