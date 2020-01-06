Войти
Интерфакс-АВН

Российские Сухопутные войска в 2020 году получат модернизированные танки Т-90 и Т-72Б3М, БМП и БТР

111
0
0
Танк Т-72Б3М
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск России в 2020 году, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2020 году более 300 единиц бронетанковой техники поступят в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил РФ", - сказали в Минобороны.

В частности, в подразделения будут поставлены модернизированные танки Т-72Б3М.

Также поступят танки Т-90М, на вооружении которых находится 125-мм гладкоствольная орудие - пусковая установка. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения.

В Казанское высшее танковое командное училище для подготовки будущих офицеров танкистов поступит партия танков Т-80БВМ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
11.09.2017
Олег Салюков: "Главная ударная сила"
11.09.2017
"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
15.01.2014
Грозная броня Поднебесной
09.01.2014
Десять фактов об индийском танке Т-90 «Бхишма»
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
16.07.2008
Полет танков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.01 02:26
  • 1
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 06.01 02:07
  • 1
В ирано-американском конфликте Эстония на стороне США - министр обороны
  • 06.01 01:59
  • 1
Expressen (Швеция): Россия считает, что уже ведет войну против Запада
  • 06.01 01:42
  • 15
С Новым 2020 годом!
  • 06.01 01:15
  • 114
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 06.01 00:19
  • 6
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 05.01 23:27
  • 37
Военный эксперт: АПЛ "Новосибирск" несет грозное оружие
  • 05.01 22:21
  • 136
Первоочередная цель удара - радиолокационные станции.
  • 05.01 22:19
  • 7
В Китае возмущены попытками США сорвать сделку с Украиной по «Мотор Сич»
  • 05.01 18:18
  • 20
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 05.01 15:59
  • 33
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 05.01 11:47
  • 6
Опубликовано видео госиспытаний новейшего комплекса ПВО "Гибка-С"
  • 05.01 10:11
  • 9
Военно-воздушные силы ВКС получат около 100 самолетов и вертолетов в 2020 году
  • 05.01 09:48
  • 10
Планируется постройка на Амурском судостроительном заводе десяти корветов проекта 20380
  • 05.01 06:04
  • 3
Войсковые обновки. Чем усилят российскую армию в 2020-м