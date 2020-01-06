Косачев: уничтожение Сулеймани повлечет столкновения радикалов-шиитов с американцами в Ираке

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Уничтожение командующего подразделением "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции в Ираке Касема Сулеймани повлечет столкновения радикалов-шиитов с американцами в Ираке, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев за недавнее нападение на посольство США в Багдаде", - заявил Косачев журналистам.

По его мнению, если это так, то возмездие не заставит себя ждать. "Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - сказал сенатор.

Как сообщалось, генерал Сулеймани погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада, сообщили СМИ со ссылками на власти и шиитское ополчение.

Высокопоставленный политик сказал агентству Associated Press (АР), что тело Сулеймани было опознано по кольцу, которое он носил.

Операция по уничтожению иранского генерала Сулеймани была проведена американскими военными по указанию президента Дональда Трампа, сообщил Пентагон.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорится в заявлении американского военного ведомства.

В нем отмечается, что Сулеймани "активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе".

В заявлении, говорится также, что удар по Сулеймани преследовал цели сдерживания Ирана от будущих атак против США.

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани является "актом международного терроризма США".

"Совершенный США акт международного терроризма, направленный на убийство генерала Сулеймани - чрезвычайно опасная эскалация ситуации", - написал Зариф в своем твиттере.

Как сообщило информационное агентство "Фарс", экстренное совещание в связи с убийством Сулеймани запланировал Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ).